V lyžiarskom stredisku Jasná sa ťažko zranila lyžiarka, zraneniam v nemocnici podľahla

23.1.2024 (SITA.sk) - V lyžiarskom stredisku Jasná sa v pondelok predpoludním stala nešťastná udalosť s tragickými dôsledkami. Ako informoval hovorca spoločnosti Tatry mountain resort Marián Galajda , v teréne mimo zjazdovky tu personál lyžiarskeho strediska našiel ťažko zranenú osobu.„Okamžite boli privolaní horskí záchranári , ktorí lyžiarke poskytli prvú pomoc a zabezpečili jej letecký transport do nemocnice, kde podľa dostupných informácií zraneniam podľahla,“ spresnil Galajda.Doplnil, že tragická udalosť sa stala v lokalite Konský grúň krátko po tom, čo horskí záchranári v spolupráci so skipatrolou rozhodli z dôvodu náhle sa zhoršujúcich podmienok o uzatvorení najvyššie položených zjazdoviek z Chopka na sever.„Na vrchole Chopku boli na začiatku trás na sever osadené laná blokujúce vstup na zjazdovku spolu s výstrahami označujúcim jej uzatvorenie. Skipatrola zároveň vyrazila na trať, aby usmernila lyžiarov a pomohla im bezpečne zjazdiť nadol. Pre lyžiarov, ktorí kvôli podmienkam neboli schopní pokračovať, vyrazili snežné pásové vozidlá a zviezli ich do bezpečia," dodal Galajda.