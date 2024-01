Ráznejšie zvýšenie nezamestnanosti na Slovensku analytik neočakáva, pomenoval však čoraz väčší zásadný problém

Voľné pracovné miesta

23.1.2024 (SITA.sk) - Ekonomika aktuálne vykazuje známky dvojrýchlostnej ekonomiky, čo v plnej miere ukázali aj posledné čísla nezamestnanosti. Dôsledky energetickej krízy brzdia aktivitu časti ekonomiky, ktorá čoraz vo väčšej miere dodáva i nových nezamestnaných. Tvrdí to analytik UniCredit Bank Stále relatívne vysoká zásoba voľných pracovných miest v kombinácii s ekonomickým rastom relatívne náročným na pracovnú silu by však podľa analytika mali brániť masívnemu nárastu miery nezamestnanosti.„Čoraz väčším problémom pre domáci trh práce bude v nasledujúcich rokoch starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie. Najmä ekonomicky silnejší západ krajiny tak bude i naďalej zápasiť s nedostatkom pracovníkov," upozornil Koršňák.Ďalší pokles miery nezamestnanosti bude podľa neho spomaľovať i nesúlad medzi štruktúrou dopytu po pracovnej sile a jej ponuky, a to či už v smere kvalifikácie, tak v smere regionálnej disproporcie.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v decembri minulého roka medzimesačne zvýšila onaPodiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je po novom hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, v minulom mesiaci medzimesačne vzrástol, a to naNapriek miernemu rastu nezamestnanosti zaznamenal rezort práce pokles počtu ľudí bez práce vo veku do 29 rokov. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ukazovateľ PDU dosiahol v poslednom mesiaci vlaňajška druhú najnižšiu hodnotu od januára 2021, odkedy rezort tento údaj eviduje. Pri medziročnom porovnaní PDU klesolZnížil sa aj podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. V decembri minulého roka dosiahol úroveňa v porovnaní s decembrom 2022 klesol oCelkový počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce sa medziročne znížil o. V decembri vlaňajška dosiahol takmer, čo je blízko najnižších úrovní za posledných 23 rokov.Podobne klesol aj počet disponibilných uchádzačov v produktívnom veku, ktorý sa v decembri minulého roka ustálil na číslea v porovnaní s decembrom 2022 sa znížil až oUkazovatele nezamestnanosti aj počtu uchádzačov o zamestnanie sa tak naďalej udržiavajú na úrovniach blízkych obdobiu pred pandémiou a dosahujú najnižšie hodnoty za posledné roky.