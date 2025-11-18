|
Utorok 18.11.2025
Denník - Správy
18. novembra 2025
V lyžiarskych strediskách spustili snežné delá, sezóna sa blíži – VIDEO
Vo Vysokých Tatrách v utorok spustili zasnežovanie v rámci prípravy na lyžiarsku sezónu. Konkrétne pracujú snežné delá v Tatranskej Lomnici, v úseku od Čučoriedok smerom hore na Skalnaté pleso. Informoval o ...
18.11.2025 (SITA.sk) - Vo Vysokých Tatrách v utorok spustili zasnežovanie v rámci prípravy na lyžiarsku sezónu. Konkrétne pracujú snežné delá v Tatranskej Lomnici, v úseku od Čučoriedok smerom hore na Skalnaté pleso. Informoval o tom agentúru SITA hovorca prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk v Tatrách Marián Galajda. Na Štrbskom Plese by podľa jeho slov chceli odštartovať zasnežovanie v priebehu utorkového večera.
Mínusové teploty umožnili začať so zasnežovaním aj v Jasnej v Nízkych Tatrách. „Na severnej a južnej strane Chopku fungovalo 150 až 160 zasnežovacích bodov. V zasnežovaní pokračujeme,“ uviedol Galajda.
Otvorenie lyžiarskej sezóny je v Jasnej plánované na 29. november. Vo Vysokých Tatrách chcú spustiť lyžovačku v decembri. Na Štrbskom Plese je zatiaľ otvorenie sezóny naplánované na 6. december. O týždeň neskôr, 13. decembra, by chceli otvoriť lyžovačku aj v Tatranskej Lomnici, a pred Vianocami aj na Jakubkovej lúke v Smokovcoch.
Zdroj: SITA.sk - V lyžiarskych strediskách spustili snežné delá, sezóna sa blíži – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
