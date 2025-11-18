|
Utorok 18.11.2025
|Denník - Správy
Knižné novinky
18. novembra 2025
Najtemnejší diel série? Vyvrheľ prináša chaos, bolesť a zúfalú honbu za vrahom bez hraníc
Šiesta kniha série Blix a Rammová je bezpochyby najvýbušnejšia.
Séria náhodných útokov, paralýza hlavného mesta a vyšetrovateľ, ktorý v tragédii cíti osobný odkaz. Vyvrheľ vás neprestane prekvapovať do poslednej strany.
Mesto sa zmieta v letnej horúčave, keď anonymný strelec spustí paľbu medzi nič netušiacimi ľuďmi. Výstrely sa objavia na viacerých miestach takmer naraz, čo pôsobí ako koordinovaný útok. Panika sa šíri ulicami rýchlejšie než polícia stíha reagovať. A potom príde šok – medzi obeťami je aj sestra Emmy Rammovej.
Takýto zásah do osobného života novinárky mení pravidlá hry. Z pozorovateľky sa stáva žena, ktorá hľadá nielen pravdu, ale aj spravodlivosť – aj keby ju mala stáť všetko.
Alexander Blix už dávno nie je policajtom, no ako postava stále nesie pečať svojich minulých chýb a skutkov. Je intuitívny, tvrdohlavý, no zároveň citlivý k tragédiám iných. Práve jeho „šiesty zmysel“ ho vedie k presvedčeniu, že útoky v Osle nie sú náhodnou streľbou pomätenca.
V postave Emmy Rammovej sa opäť ukazuje sila tejto série – novinárka nie je len pasívnou pozorovateľkou. Je aktívna, odvážna, ale zároveň zraniteľná. Smrť jej sestry ju zasiahne naplno a jej motivácia nie je profesionálna, ale osobná. Vo Vyvrheľovi je Emma jednou z najautentickejších ženských postáv v severskej krimi súčasnosti.
Spočiatku to vyzerá ako sériový útok. Zúfalý strelec, terorista, narušený jednotlivec? Polícia tápajúca v chaose nevie nájsť motiváciu. Blix však cíti niečo iné. Náznaky. Odkazy. Vzorce.
Strelec podľa všetkého prišiel o všetko. A človek, ktorý nemá čo stratiť, je najnebezpečnejší zo všetkých.
Z pátrania sa stávajú preteky s časom – a preteky o život. Každá nová obeť, každý výstrel, každá stopa je len časťou väčšieho plánu pomsty. Pomsty, ktorá presahuje bežnú kriminalitu a zasahuje až do minulosti plnej zanedbaných krívd.
Horst a Enger tvrdia, že vo Vyvrheľovi chceli už na začiatku „zatlačiť na postavy viac než inokedy“. A to sa im podarilo. Niektoré scény čerpajú z reálnych bezpečnostných incidentov v Nórsku, ktoré boli neskôr literárne upravené a skombinované do dramatického deja.
Horst je skúsený policajt, Enger zas novinár a práve preto pôsobí dynamika Blixa a Rammovej tak autenticky. Každá kniha série môže fungovať samostatne. Napriek tomu práve Vyvrheľ najlepšie rezonuje u čitateľov, ktorí poznajú sériu od začiatku, najmä pre osobné súvislosti.
