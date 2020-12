V lyžiarskych strediskách v Tatrách už fungujú mobilné odberové miesta

V lyžiarskych strediskách v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese už fungujú od stredy mobilné odberové miesta (MOM) na antigénové testovanie. TASR o tom informoval komunikačný manažér spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda.





Ako doplnila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková, v Tatranskej Lomnici sa MOM nachádza pred hotelom Slovakia a na Štrbskom Plese, kde slúžia turistom dve testovacie miesta, jedno z nich je vo dvore hospodárskej budovy oproti trhovisku a ďalšie v Tatranskej Lekárni. Tieto odberové miesta sú podľa riaditeľky určené pre samoplatcov. Okrem toho pribudlo i MOM v Tatranskej Štrbe. Na Liptove už počas Vianoc bude pre samoplatcov k dispozícii testovacie miesto priamo v stredisku Jasná – v reštaurácii Happy End. Bezplatné testovacie miesta sa zase nachádzajú v Liptovskom Mikuláši, v Liptovskom Hrádku, v Ružomberku a v Poprade.Pri príchode do hotela alebo lyžiarskeho strediska musia byť klienti pripravení preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. TMR aj OOCR návštevníkom odporúčajú absolvovať takýto test ešte v mieste svojho trvalého bydliska. Po príchode do strediska sa tak budú môcť už bez zdržania venovať lyžovačke a svojmu zimnému pobytu. V prípade, že bude pobyt klientov dlhší ako 72 hodín bude k dispozícii viacero odberových miest. Informácie o ich prevádzke je možné nájsť na stránke regiontatry.sk/bezpecnadovolenka a pre región Liptov na visitliptov.sk/covid-opatrenia/.Na Liptove aj vo Vysokých Tatrách je podľa Blaškovej ešte množstvo voľných ubytovacích kapacít, hotely a penzióny sa pripravujú aj na silvestrovské pobyty, ktoré tento rok nebudú spojené s tradičnými oslavami a zábavou. V regiónoch sú stále k dispozícii aj gastronomické služby formou výdaja cez okienko či na donášku, hotely zabezpečujú pre svojich klientov tento servis formou donášky menu priamo do hotelových izieb.V Nízkych i Vysokých Tatrách sa zimná sezóna začína so všetkými opatreniami. „V obmedzenom režime už v oboch populárnych lyžiarskych destináciách premáva skibus, zvýšený hygienický štandard je zabezpečený povrchovou dezinfekciou, sterilizátormi vzduchu, pre lyžiarov a cestujúcich platia štandardné pravidlá – rúško – rozostup – ruky,“ dodala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.