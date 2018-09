V Macedónsku sa začala kampaň pred referendom o zmene názvu krajiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 10. septembra (TASR) - V Macedónsku sa v pondelok začala oficiálna kampaň pred referendom o zmene názvu krajiny, ktoré sa bude konať 30 septembra. Tento krok by umožnil Macedóncom uchádzať sa o členstvo v NATO a vydláždilo by im to cestu aj do Európskej únie, informuje agentúra AP.Politici budú môcť počas tohto obdobia vystupovať s prejavmi a organizovať zhromaždenia; zároveň sa začína mediálna propagácia jednotlivých politických postojov.Macedónci budú hlasovať o návrhu o zmene názvu svojej krajiny na Severné Macedónsko, čím sa má skončiť dlhodobý spor so susedným Gréckom - členským štátom Severoatlantickej aliancie -, ktoré vníma používanie názvu Macedónsko ako nárokovanie si územia svojej vlastnej provincie rovnakého mena.Predkladaná zmena sa však stretla s ostrou kritikou v týchto krajinách, kde oponenti na oboch stranách obviňujú svoje vlády z prílišných ústupkov voči druhému štátu.Ak občania Macedónska dohodu v nezáväznom plebiscite odmietnu, budú nasledovať predčasné voľby. Zmena názvu si vyžiada aj novelizáciu ústavy.Na základe dohody medzi Skopje a Aténami nahradí súčasný oficiálny názov Macedónska (Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, FYROM) nový - Republika Severné Macedónsko. Obe strany sa zároveň dohodli na uznaní pôvodnej Macedónie na území dnešného Grécka. Atény na oplátku odblokovali úsilie svojho suseda o vstup do NATO a EÚ.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyhlásil, že pokiaľ Macedónsko nenaplní dohodu o zmene svojho názvu uzatvorenú so susedným Gréckom, Severoatlantická aliancia ho neprijme za svojho člena.Stoltenberg sa vo štvrtok stretol s macedónskym premiérom Zoranom Zaevom a podporil jeho kampaň, v ktorej motivuje občanov k tomu, aby v referende hlasovali za zmenu názvu.V sobotu vyzvala Macedónčanov, aby sa zúčastnili referenda, aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Hlasovanie je podľa nej "historickou príležitosťou." Merkelová to uviedla na spoločnej tlačovej konferencii so Zaevom, ktorý sa na novom názve svojej krajiny dohodol s Gréckom v júni.Merkelová prišla do Skopje v sobotu - na macedónsky deň nezávislosti pripomínajúci výročie referenda z roku 1991, v ktorom Macedónčania rozhodli, že sa krajina odtrhne od bývalej Juhoslávie.