V Maďarsku začal platiť nový zákon o podpore Ukrajincov, tisícky utečencov môžu skončiť na ulici

21.8.2024 (SITA.sk) - Nový zákon o podpore pre Ukrajincov v Maďarsku môže spôsobiť, že tisícky utečencov skončia na uliciach alebo sa vrátia do vlasti. Legislatíva, ktorá začala platiť v stredu, totiž obmedzuje štátnu podporu pre Ukrajincov len na ľudí, ktorí prišli z oblastí priamo postihnutých bojmi v dôsledku ruskej agresie.Táto pomoc zahŕňa aj bezplatné ubytovanie a základný mesačný príspevok. Upozorňuje na to spravodajský portál BBC. Maďarská vláda bude mesačne aktualizovať zoznam regiónov, ktorých sa zákon týka. Teraz je na zozname 13 regiónov.V Maďarsku našlo útočisko 31-tisíc Ukrajincov, ale nie je známe, koľkých nový zákon ovplyvní. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov odhaduje, že o prístup k dotovanému ubytovaniu príde 2- až 3-tisíc ľudí.Ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že najzraniteľnejší sú ľudia z rómskej menšiny zo Zakarpatskej oblasti žijúci v útulkoch. V ich prípade je problém aj to, že mnohí majú dvojaké ukrajinsko-maďarské občianstvo a na iných miestach v Európskej únii im odmietli pomoc s tým, že sú občanmi Maďarska.