KOZ nepodpíše kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu, zamestnanci prídu o sociálne benefity

22.8.2024 (SITA.sk) - Aktuálne platné kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu sú podpísané s platnosťou do 31. augusta 2024. Na základe nezmenenej ponuky zo strany vyjednávačov za štát týkajúcej sa valorizácie platov a po zvážení všetkých možných rizík Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR nepristúpi k podpisu dodatkov týchto kolektívnych zmlúv s platnosťou od 1.9.2024. Informovala o tom hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová Súčasťou kolektívnych zmlúv sú, okrem valorizácie platových taríf, aj tzv. sociálne benefity, a to: skrátenie pracovného času, výmera dovolenky o týždeň viac oproti zákonu, odchodné a odstupné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona, výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, prídel do sociálneho fondu. Nepodpísaním kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich pre štát neplatia ani tieto benefity.„Naše členské odborové zväzy, ktoré zastupujú zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme, oslovili svoje základné odborové organizácie, aby prostredníctvom dodatkov aktualizovali svoje podnikové kolektívne zmluvy práve o tieto benefity. Preto u toho zamestnávateľa, u ktorého pôsobia odborové organizácie našich členských odborových zväzov, sa odborári a zamestnanci nemusia obávať straty týchto benefitov,“ informovala Nemethová.U toho zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a nemajú podpísanú platnú kolektívnu zmluvu, tým pádom zamestnanci o vyššie vymenované benefity, vyplývajúce z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, prichádzajú.KOZ SR bude naďalej iniciovať a pokračovať v kolektívnom vyjednávaní o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe pre rok 2025. KOZ SR bude naďalej presadzovať takú valorizáciu, ktorá zabezpečí spravodlivé odmeňovanie.