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21. júna 2026
V Madride je 40 °C, a preto radnica zrušila verejné sledovanie zápasu Španielsko – Saudská Arábia
Vysoké teploty v Madride prinútili organizázorov zrušiť verejné sledovanie zápasu Španielov proti Saudom. Verejné premietanie zápasu Španielska proti Saudskej Arábii na majstrovstvách sveta vo futbale ...
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21.6.2026 (SITA.sk) - Vysoké teploty v Madride prinútili organizázorov zrušiť verejné sledovanie zápasu Španielov proti Saudom.
Verejné premietanie zápasu Španielska proti Saudskej Arábii na majstrovstvách sveta vo futbale v USA, ktoré sa malo konať v nedeľu v Madride, bolo zrušené pre extrémne horúčavy v španielskej metropole.
Zápas s plánovaným výkopom na 18.00 h miestneho času, mal byť snímaný na obrovskej obrazovke zriadenej Španielskou futbalovou federáciou (RFEF) vo fanúšikovskej zóne na Plaza de Colon v centre Madridu.
Mestská radnica aj RFEF sa rozhodli zrušiť akciu po vydaní oranžovej výstrahy pred horúčavami druhého stupňa Španielskou národnou meteorologickou agentúrou AEMET. Teploty v regióne Madrid by mali v nedeľu podvečer dosiahnuť až 40 stupňov Celzia.
"Rozhodnutie sme prijali s cieľom chrániť zdravie účastníkov, personálu a podpory zabezpečujúcej podujatie,“ uviedla madridská radnica vo vyhlásení a ospravedlnila sa za spôsobené nepríjemnosti. Úradníci vyzvali fanúšikov, aby zápas sledovali v interiéroch s klimatizáciou a vyhýbali sa dlhodobému pobytu na slnku.
Veľká časť Španielska zažíva neobvykle vysoké teploty v dôsledku masy horúceho vzduchu prichádzajúceho zo severnej Afriky cez Pyrenejský polostrov.
Spolu 13 zo 17 španielskych regiónov je v nedeľu v oranžovej výstrahe pred horúčavami, zatiaľ čo severný Baskický región na hraniciach s Francúzskom je v červenej výstrahe, teda najvyššom stupni.
"Úrady odporúčajú obyvateľom a návštevníkom počas vlny horúčav dodržiavať opatrenia vrátane pravidelného pitia vody, zotrvávania v chladných priestoroch, obmedzovania fyzických aktivít počas najteplejších hodín dňa a zvýšenej starostlivosti o zraniteľné skupiny obyvateľstva," dodala madridská radnica.
Zdroj: SITA.sk - V Madride je 40 °C, a preto radnica zrušila verejné sledovanie zápasu Španielsko – Saudská Arábia © SITA Všetky práva vyhradené.
Verejné premietanie zápasu Španielska proti Saudskej Arábii na majstrovstvách sveta vo futbale v USA, ktoré sa malo konať v nedeľu v Madride, bolo zrušené pre extrémne horúčavy v španielskej metropole.
Zápas s plánovaným výkopom na 18.00 h miestneho času, mal byť snímaný na obrovskej obrazovke zriadenej Španielskou futbalovou federáciou (RFEF) vo fanúšikovskej zóne na Plaza de Colon v centre Madridu.
Mestská radnica aj RFEF sa rozhodli zrušiť akciu po vydaní oranžovej výstrahy pred horúčavami druhého stupňa Španielskou národnou meteorologickou agentúrou AEMET. Teploty v regióne Madrid by mali v nedeľu podvečer dosiahnuť až 40 stupňov Celzia.
Chránia zdravie
"Rozhodnutie sme prijali s cieľom chrániť zdravie účastníkov, personálu a podpory zabezpečujúcej podujatie,“ uviedla madridská radnica vo vyhlásení a ospravedlnila sa za spôsobené nepríjemnosti. Úradníci vyzvali fanúšikov, aby zápas sledovali v interiéroch s klimatizáciou a vyhýbali sa dlhodobému pobytu na slnku.
Oranžová aj červená výstraha
Veľká časť Španielska zažíva neobvykle vysoké teploty v dôsledku masy horúceho vzduchu prichádzajúceho zo severnej Afriky cez Pyrenejský polostrov.
Spolu 13 zo 17 španielskych regiónov je v nedeľu v oranžovej výstrahe pred horúčavami, zatiaľ čo severný Baskický región na hraniciach s Francúzskom je v červenej výstrahe, teda najvyššom stupni.
Pitie vody
"Úrady odporúčajú obyvateľom a návštevníkom počas vlny horúčav dodržiavať opatrenia vrátane pravidelného pitia vody, zotrvávania v chladných priestoroch, obmedzovania fyzických aktivít počas najteplejších hodín dňa a zvýšenej starostlivosti o zraniteľné skupiny obyvateľstva," dodala madridská radnica.
Zdroj: SITA.sk - V Madride je 40 °C, a preto radnica zrušila verejné sledovanie zápasu Španielsko – Saudská Arábia © SITA Všetky práva vyhradené.
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