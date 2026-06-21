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 24hod.sk    Šport

21. júna 2026

V Madride je 40 °C, a preto radnica zrušila verejné sledovanie zápasu Španielsko – Saudská Arábia


Tagy: MS vo futbale 2026 Radnica Sledovanie Vysoké teploty Zápas Zdravie

Vysoké teploty v Madride prinútili organizázorov zrušiť verejné sledovanie zápasu Španielov proti Saudom. Verejné premietanie zápasu Španielska proti Saudskej Arábii na majstrovstvách sveta vo futbale ...



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burky a horucavy dnes na slovensku vystrahy prveho aj druheho stupna 676x451 21.6.2026 (SITA.sk) - Vysoké teploty v Madride prinútili organizázorov zrušiť verejné sledovanie zápasu Španielov proti Saudom.


Verejné premietanie zápasu Španielska proti Saudskej Arábii na majstrovstvách sveta vo futbale v USA, ktoré sa malo konať v nedeľu v Madride, bolo zrušené pre extrémne horúčavy v španielskej metropole.

Zápas s plánovaným výkopom na 18.00 h miestneho času, mal byť snímaný na obrovskej obrazovke zriadenej Španielskou futbalovou federáciou (RFEF) vo fanúšikovskej zóne na Plaza de Colon v centre Madridu.

Mestská radnica aj RFEF sa rozhodli zrušiť akciu po vydaní oranžovej výstrahy pred horúčavami druhého stupňa Španielskou národnou meteorologickou agentúrou AEMET. Teploty v regióne Madrid by mali v nedeľu podvečer dosiahnuť až 40 stupňov Celzia.

Chránia zdravie


"Rozhodnutie sme prijali s cieľom chrániť zdravie účastníkov, personálu a podpory zabezpečujúcej podujatie,“ uviedla madridská radnica vo vyhlásení a ospravedlnila sa za spôsobené nepríjemnosti. Úradníci vyzvali fanúšikov, aby zápas sledovali v interiéroch s klimatizáciou a vyhýbali sa dlhodobému pobytu na slnku.

Oranžová aj červená výstraha


Veľká časť Španielska zažíva neobvykle vysoké teploty v dôsledku masy horúceho vzduchu prichádzajúceho zo severnej Afriky cez Pyrenejský polostrov.

Spolu 13 zo 17 španielskych regiónov je v nedeľu v oranžovej výstrahe pred horúčavami, zatiaľ čo severný Baskický región na hraniciach s Francúzskom je v červenej výstrahe, teda najvyššom stupni.

Pitie vody


"Úrady odporúčajú obyvateľom a návštevníkom počas vlny horúčav dodržiavať opatrenia vrátane pravidelného pitia vody, zotrvávania v chladných priestoroch, obmedzovania fyzických aktivít počas najteplejších hodín dňa a zvýšenej starostlivosti o zraniteľné skupiny obyvateľstva," dodala madridská radnica.


Zdroj: SITA.sk - V Madride je 40 °C, a preto radnica zrušila verejné sledovanie zápasu Španielsko – Saudská Arábia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 Radnica Sledovanie Vysoké teploty Zápas Zdravie
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