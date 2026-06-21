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21. júna 2026

Záujem o neho mal aj Manchester United, no vybral si šípky. Najlepší hráči sveta chvália atmosféru v Bratislave – VIDEO, FOTO


Tagy: Fanúšikovia MS vo futbale 2026 Premier League Darts Šípky Turnaj

Do osemfinále, ktoré sa hralo v nedeľu 21. júna postúpili hráči ako Nathan Aspinall, Michael van Gerwen, Chris Dobey, Danny Noppert či Stephen Bunting. Druhý deň na Slovak Darts Open priniesol viaceré ...



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et9_dobey_thorpe_10 676x451 21.6.2026 (SITA.sk) - Do osemfinále, ktoré sa hralo v nedeľu 21. júna postúpili hráči ako Nathan Aspinall, Michael van Gerwen, Chris Dobey, Danny Noppert či Stephen Bunting.


Druhý deň na Slovak Darts Open priniesol viaceré prekvapenia, keď vypadli nasadení hráči vrátane jednotky podujatia Giana van Veena. Nestačil na majstra sveta z roku 2018 Roba Crossa, ktorý v 1. kole zdolal Slováka Juraja Holuba.

Do osemfinále, ktoré sa hralo v nedeľu 21. júna postúpili hráči ako Nathan Aspinall, Michael van Gerwen, Chris Dobey, Danny Noppert či Stephen Bunting.




Prvý a posledný menovaný prišli na tlačovú konferenciu po tom, čo úspešne zvládli svoje duely a postúpili do finálového dňa šípkového turnaja European Tour 9 v Bratislave.

Mohol sa venovať inému športu


Aspinall je na Slovensku prvý raz v živote, prešiel sa po centre mesta a vychutnal si steak. Predviedol solídny výkon a zaslúžene sa ocitol medzi najlepšou šestnástkou.

"Za posledných pár mesiacov som neodohral veľa zápasov a na konci som bol trochu nervózny. Chcel som vyhrať pre ľudí. Diváci boli fantastickí. Neuveriteľní," chválil atmosféru v Incheba Expo Aréne. Vďaka podpore publika dokázal zvíťaziť a dlží mu ďalšie skvelé výkony.

V mladosti sa venoval futbalu, bol brankár. Záujem prejavili Manchester United aj Glasgow Rangers, no keďže mal len 8 či 9 rokov, tak ponuky odmietol. V 16 rokoch skončil s týmto športom a plynule prešiel na šípky, kde mu aktuálne patrí 16. miesto v rebríčku PDC.


V semifinále MS


Na futbal však nezanevrel a sleduje majstrovstvá sveta. Samozrejme, fandí Anglicku a sledoval úvodný duel proti Chorvátsku, ktorý "Albion" zvládol 4:2.

"Prvé dva týždne sú oničom. Treba prejsť skupinovou fázou a potom začne ten pravý turnaj. Rád sledujem anglický futbal a dúfam, že tento rok konečne vyhráme," priblížil s tým, že medzi favoritmi sú aj Francúzi či Portugalčania.

Na svetovom šampionáte bol dvakrát v semifinále, v roku 2020 cítil, že mal na postup až do súboja o trofej. Zdolal ho však van Gerwen. "V tom čase bol MvG najlepší hráč na svete. Hral som dobre, ale myslel som si, že druhýkrát mám lepšiu šancu, no nestalo sa."

Diváci a adrenalín


Miluje hru pred divákmi, preto sa nezúčastňuje podujatí Pro Tour, kde prítomní nie sú. "Počujete ten dav – rozbúcha mi to srdce, dodá adrenalín," uviedol v rozhovore aj pre agentúru SITA s tým, že nástupovú pesničku zmenil, keď na párty, ktoré zbožňuje, začul "Mr. Brightside" a vedel, že to priaznivcov zaujme a vyšlo mu to. "Ja ju rád nemám, ale všetci ostatní áno."

V tomto roku príliš veľa nehral, keďže sa venoval rodine, o dva mesiace bude mať svadbu. Nezahral si ani prestížnu Premier League, hoci štyri roky v rade sa jej účastnil.

Pre šípky je skvelé, že sa rozširujú do viacerých miest a krajín. "Keby to bolo na mne, nehrali by sme na Pro Tour a Players Championship podujatiach. To nechceme. European Tour každý týždeň by bola úžasná," dodal Aspinall, ktorý medzičasom postúpil do večerného štvrťfinále.


Skvelá atmosféra


Bunting nazval fanúšikov a ich povzbudzovanie za "fenomenálne". Síce je v Bratislave prvýkrát, skúsenosť je to skvelá a rád by sa sem niekedy vrátil.

Prvé kolá sú vždy náročné, je preto rád, že to zvládol. Chce hrať stále na vysokej úrovni - potvrdil to, keď bol jeden z ôsmich hráčov v Premier League.

"Posledné týždne hrám dobre. Cítim sa sebavedomo. Tu v Bratislave je so mnou len manážer, syn tu, bohužiaľ, nemohol byť. Je tu veľmi horúco, aj na pódiu. Dúfam, že toto podujatie ostane v kalendári PDC," dodala hráč číslo 9 na svete.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/slovak-darts-open-v-bratislave-pocas-soboty-20-juna-fofografie/">Slovak Darts Open v Bratislave počas soboty 20. júna (fofografie)







Zdroj: SITA.sk - Záujem o neho mal aj Manchester United, no vybral si šípky. Najlepší hráči sveta chvália atmosféru v Bratislave – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fanúšikovia MS vo futbale 2026 Premier League Darts Šípky Turnaj
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