V máji 2019 sa uskutočnia premiérové letecké dni v Piešťanoch

Na letisku v Piešťanoch sa v roku 2019 uskutočnia 4. a 5 mája letecké dni s medzinárodnou účasťou. Na brífingu o tom informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, predsedníčka predstavenstva Letiska Piešťany Anna Mierna a riaditeľ Slovenskej leteckej spoločnosti Hubert Štoksa v Piešťanoch 6. septembra 2018. Foto: TASR - Vladimír Miček Foto: TASR - Vladimír Miček

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 6. septembra (TASR) – Na letisku v Piešťanoch vo štvrtok predstavili nové podujatie, ktoré bude mať premiéru 4. a 5. mája 2019. TASR informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.Nový projekt spoločne s predstaviteľmi kraja predstavil aj riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa. Letecké dni by sa mali uskutočniť v rámci osláv 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika.uviedol k podujatiu Štoksa.Podujatie sa pripravuje už dlhšiu dobu a nemalo by ísť o konkurenciu medzinárodných leteckých dní na Sliači, ktoré sa z Piešťan na stredné Slovensko presunulo v roku 2010.doplnil Štoksa.Aj týmto krokom TTSK podľa slov Viskupiča jasne deklaruje fakt, že letisko bude slúžiť svojmu účelu a nechystá sa spolupráca so žiadnym developerom a k zmene užívania.poznamenal.