SaS: Spustenie tretieho bloku Mochoviec sa posunie asi o rok

Na archívnej snímke dostavba tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Spustenie tretieho bloku elektrárne Mochovce (EMO) do prevádzky sa posunie na apríl 2020, teda o asi jeden rok oproti naposledy avizovanému termínu spustenia v druhom štvrťroku 2019. Uviedli to na brífingu poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičnú SaS Karol Galek a Jana Kiššová, predsedníčka hospodárskeho výboru, po skončení rokovania Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, ktorý okrem iného rokoval o dostavbe tretieho a štvrtého bloku EMO.povedal Galek. Posúvanie termínov podľa neho zároveň spôsobuje ďalšie predražovanie dostavby.zdôraznil.povedal Galek. Oznámil zároveň, že koaliční poslanci hospodárskeho výboru NR SR mu zriadenie takejto odbornej komisie hlasovaním neumožnili.Mochovce sú podľa Galekana peniaze. Ak sa opäť posunie termín spustenia tretieho bloku EMO do prevádzky, tak podľa neho zostane menej peňazí z rozpočtu stavby na dokončenie štvrtého bloku.dodal Galek.