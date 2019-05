V Malackách je priebeh volieb pokojný

Ilustračná foto. Foto: TASR - Erik Máder Foto: TASR - Erik Máder

Malacky 25. mája (TASR) - Záujem o sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu (EP) približne kopíruje dianie počas predchádzajúcich eurovolieb v roku 2014. Pre TASR to o priebehu volieb v Malackách uviedla hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.dodala. Voliť podľa nej chodia priebežne Malačania všetkých vekových kategórií. Tí mladí zdôrazňujú dôležitosť tohtoročných volieb pre budúcnosť európskeho spoločenstva, ale i Slovenska.povedala 22-ročná Kristína. Približne rovnako starý Jakub je presvedčený, že každý hlas môže byť dôležitý.povedal. Priznal, že Európsku úniu (EÚ) vníma aj prostredníctvom ekonomického prínosu, z ktorého vo viacerých projektoch profituje mesto.Primátor Malaciek Juraj Říha v tejto súvislosti spresnil, že mesto využíva každú jednu príležitosť čerpať finančnú pomoc EÚ.pripomenul malacký primátor. Veľmi by si želal, aby účasť nielen v meste, ktoré vedie, bola čo najvyššia.potvrdil.zdôraznil Říha.V okresnom meste na Záhorí môžu oprávnení voliči hlasovať v 12 volebných okrskoch. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Voliči zvolia 14 slovenských europoslancov, kandidátov na nich ponúka 31 politických strán a hnutí. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.