V. Marhoul predstavil v Bratislave českého nominanta na Oscara

Bratislava 16. septembra (TASR) - Filmovú adaptáciu románu Jerzyho Kosińského Pomaľované vtáča predstavil v pondelok v Bratislave Václav Marhoul (Tobruk, 2008). Režisér, scenárista a producent na tlačovej konferencii potvrdil, že snímka, ktorá vznikla v česko-slovensko-ukrajinskej koprodukcii, bude podľa rozhodnutia Českej filmovej a televíznej akadémie reprezentovať ČR na Oscaroch a Pomaľované vtáča tiež pôjde do amerických kín.Tretí Marhoulouv film zaznamenal u našich západných susedov počas otváracieho víkendu pre tvorcu prekvapivo úspešnú návštevnosť.priznal Marhoul. Ďalej poznamenal, že hollywoodski kritici zaradili Pomaľované vtáča medzi 20 najlepších filmov svetovej kinematografie tohtoročnej jesene.Film prináša sugestívnu výpoveď o tom, ako vojna plodí zlo, ktoré sa v človeku objavuje a ostáva bez ohľadu na to, kto na akej strane barikády stojí. Zasahuje všetko a všetkých bez rozdielu. Hlboko dramatický príbeh hovorí o bezprostrednom vzťahu medzi hrôzou a krutosťou na jednej strane a nevinnosťou a láskou na strane druhej.Rozpráva príbeh chlapca, ktorého rodičia posielajú k tete na ukrajinský vidiek, aby ho tým ochránili pred nástrahami vojny. Teta však nečakane umiera a chlapec sa musí vydať sa na cestu a pretĺkať sa divokým a nepriateľským svetom, v ktorom platia len miestne pravidlá, predsudky a povery. Pre svoju odlišnosť sa stretáva so strachom, opovrhnutím a krutosťou na strane vojakov, ruských i nemeckých. Snahu o fyzické prežitie po vojne však strieda iný boj. Boj o jeho dušu a jeho budúcnosť.Marhoul ďalej prezradil, že scenár filmu, ktorý vznikal takmer desať rokov, mal 17 verzií.ozrejmil režisér s tým, že kniha zásadne ovplyvnila štýl rozprávania filmu a správanie malého hrdinu.dodal autor a spomenul aj obrovský vplyv amerického spisovateľa a historika Timothyho Snydera a jeho knihy Bloodlands (Krvavé územie).Pomaľované vtáča je aj po realizačnej stránke v mnohých ohľadoch výnimočným filmom, čo dokazuje nielen 105 nakrúcacích dní, ale aj rozhodnutie nakrútiť ho čiernobielo, vo formáte Cinemascope a na 35 mm negatív. Marhoul podľa vlastných slov musel tento príbeh nakrútiť ako čiernobiely film:Hlavnú detskú postavu stvárnil talentovaný Petr Kotlár. Film disponuje medzinárodným hereckým obsadením na čele so svetovými hviezdami, akými sú Harvey Keitel a Stellan Skarsgard, Udo Kier, Julian Sands a Barry Pepper. Z českých hercov sa na plátne predstaví Jitka Čvančarová, Petr Vaněk, Pavel Kříž, Radim Fiala, Michaela Doležalová, zo slovenských Martin Nahálka a Júlia Valentová.Film vstúpi do kinodistribúcie vo štvrtok 19. septembra.