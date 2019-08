V Martine operovali ženu s vrastenou placentou do maternice

Ilustračná snímka. Foto: Foto: M. Štubňa Foto: Foto: M. Štubňa

Martin 16. augusta (TASR) - Unikátny chirurgický zákrok vykonali tento týždeň lekári z Univerzitnej nemocnice v Martine. Operovali tehotnú pacientku s vrastenou placentou do maternice. Mladá žena sa cez cisársky rez stala následne mamou dievčatka.skonštatoval na piatkovej tlačovej konferencii v priestoroch martinskej nemocnice prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Pavol Žúbor.Lekári gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa o pacientku starali od 27. týždňa jej tehotnosti, keď jej diagnostikovali inváziu placenty do steny maternice. Zákrok vykonali lekári rádiologickej kliniky a gynekologicko-pôrodníckej kliniky v 36. týždni tehotenstva pacientky.ozrejmil prednosta rádiologickej kliniky Kamil Zeleňák. Po ukončení pôrodu je podľa neho pacientka opäť prevezená na rádiologickú kliniku, aby jej tam uzatvorili maternicové tepny.Podľa aktuálnych štatistík pri jednom z 500 alebo 550 pôrodov placenta vrastá do maternice a pacientka má pri pôrode obrovské krvné straty. Môže dôjsť k tomu, že krvácanie je také masívne, že gynekológ - operatér musí maternicu odstrániť, aby pacientke zachránil život.priblížil Žúbor.Tým, že lekári zachránia pacientke maternicu, podľa neho získajú pre ňu tri benefity.dodal.