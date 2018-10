V Martine už bolo Československo, inde ešte vládol zmätok

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 31. októbra (TASR) - Kým v Martine sa po prijatí Deklarácie slovenského národa oslavoval vznik nového Československého štátu a na uliciach viali slovenské zástavy, na západe Slovenska pretrvávala neprehľadná situácia. Napríklad obyvatelia Modry, vinohradníckeho mestečka neďaleko Bratislavy, sa dozvedeli o Martinskej deklarácii aj o novom štáte až 1. novembra od evanjelického farára a politika Samuela Zocha.napísal o Zochovi vo svojich spomienkach Pavel Šulla, modranský bankový úradník, kronikár a historik, jeden z iniciátorov založenia Pamätnej izby Ľudovíta Štúra v Modre. Uviedol tiež, že Zoch ešte pred cestou do Martina čítal svoj návrh textu deklarácie svojim priateľom, miestnym učiteľom.popísal ďalej Pavel Šulla významné historické chvíle.uviedol ďalej Pavel Šulla vo svojich záznamoch, ktoré sa zachovali v Štátnom archíve.V ten istý deň, 1. novembra večer, potom pozval Samuel Zoch mnohých aj do veľkej miestnosti fary a zreferoval im podrobnejšie o priebehu zhromaždenia 30. októbra v Martine. Nadšene podľa Zocha rečnili najmä Ferdiš Juriga a Andrej Hlinka. Zoch s Jurigom tiež cestovali spoločne vo vlaku do Martina – a Juriga vraj nazýval Zocha "fúzatým Samkom".napísal Pavel Šulla.Šullov popis putovania z Modry do Martina autenticky a farbisto vykresľuje atmosféru prevratových čias:Keďže osobný vlak ďalej našiel, cestujúci museli pokračovať ďalej v nákladnom vlaku, vo vozňoch od uhlia. Viezli sa v nich hlavne ruskí vojenskí zajatci, a aj keď bolo zima, vojaci od radosti tancovali a zahrievali sa. Cestu sprevádzali nové a nové správy o vlámaniach a rabovačkách, ktoré vtedy boli na dennom poriadku. Aj v Žiline na stanici patrolovali maďarské gardy. A stál tu dlhý vlak s nemeckým vojskom, čo sa vracalo z rumunského bojiska, čo tiež patrilo k obrazom vtedajšej doby.opísal svoje dojmy Pavel Šulla.Musel cestovať ďalej do Ružomberka, kde v budove Úverovej banky zasadala Národná rada. Tu odovzdal list Dulovi a čakal na odpoveď.napísal kronikár Pavel Šulla a na záver spomienky dodal:Len postupne a pomaly sa situácia upokojovala. V obciach a mestách preberali moc národné rady, aj keď na viacerých miestach Slovenska sa ešte kde-tu odohrávali prestrelky a boje, napríklad 7. novembra v Chtelnici alebo 15. novembra v Trnave. Samotná Bratislava bola oslobodená 1. až 2. januára 1919.