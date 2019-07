V mestskom parku v Chicagu žije aligátor

Aligátor pláva v jazere Humboldtovho parku v americkom Chicagu 9. júla 2019 v Chicagu. Nikto nevie, ako sa tam aligátor dostal, no okolo jazera už umiestnili pasce a mesto dúfa, že sa im ho v čo najkratšom čase podarí odchytiť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 10. júla (TASR) - Polícia v americkom meste Chicago v utorok oznámila, že v jednom z najpopulárnejších tamojších mestských parkov žije zhruba poldruhametrový aligátor. Potvrdila tak podozrenia, ktoré sa v tejto súvislosti šírili na sociálnych sieťach, informuje agentúra AP.Hovorca chicagskej polície Anthony Guglielmi v utorok uviedol, že neobvyklého obyvateľa lagúny objavili v Humboldtovom parku ležiacom v západnej časti Chicaga vyšetrovatelia, ktorí však zároveň nevedeli objasniť, akým spôsobom sa sem tento živočích dostal.Vedenie mesta informovalo, že v okolí lagúny už rozostavali pasce na aligátora, a očakávajú, že plaz sa do niektorej z nich chytí. Následne by ho chceli premiestniť do zoo, aby ho vyšetrili.Aligátorom vyhovuje zväčša teplejšie podnebie, akým oplýva napríklad juhoamerický štát Florida, dočasne však prežijú aj v chladnejšom prostredí, a to vďaka procesu podobnému hibernácii, píše AP.