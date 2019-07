Zomrel americký herec Rip Torn, známy aj z filmov Muži v čiernom

Elmore Rual "Rip" Torn

...sa narodil 6. februára 1931. Počas kariéry, ktorá trvala sedem desaťročí, sa predstavil v desiatkach projektov na filmovom plátne, v televízii aj na divadelných doskách, pričom stvárnil vážne i komediálne role.



Vo filme debutoval v roku 1956 v dráme Baby Doll režiséra Eliu Kazana, s ktorým spolupracoval aj na snímke Tvár v dave (1957).



Zahral si tiež vo filmoch ako Kráľ kráľov (1961), Sladký vták mladosti (1962), Cincinnati Kid (1965), Muž, ktorý spadol na Zem (1976), Kóma (1978), Pripútajte sa, prosím! 2 (1982), Okamih záblesku (1984), V tieni gangu (1992), RoboCop 3 (1993), Dymová clona (1999), Skvelí chlapci (2000), Vybíjaná: Choď do toho na plné gule (2004) či Mária Antoinetta (2006).



Za výkon v dráme Cross Creek (1983) získal svoju jedinú nomináciu na Oscara. Účinkoval tiež v seriáloch The Larry Sanders Show (1992 - 1998), Will a Grace (1998) či Štúdio 30 Rock (2006 - 2013).





10.7.2019 (Webnoviny.sk) - Vo veku 88 rokov zomrel americký herec Rip Torn, ktorý sa predstavil napríklad v sci-fi komédiách Muži v čiernom (1997) a Muži v čiernom 2 (2002).Rodák z texaského mesta Temple naposledy vydýchol doma v utorok popoludní, uviedol pre agentúru AP jeho publicista Rick Miramontez s tým, že po jeho boku boli jeho manželka Amy Wright a dcéry Katie Torn a Angelica Page. Príčinu úmrtia neuviedol.