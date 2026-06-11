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V metropole východu vyvrcholil 27. ročník podujatia McDonald’s Cup, najväčšieho školského futbalového turnaja na Slovensku
V metropole východu vyvrcholil 27. ročník McDonald’s Cupu, najväčšieho školského futbalového turnaja na Slovensku. Záverečné turnaje medzi víťazmi krajských kôl sa odohrali na trávniku Košickej ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - V metropole východu vyvrcholil 27. ročník McDonald’s Cupu, najväčšieho školského futbalového turnaja na Slovensku.
Záverečné turnaje medzi víťazmi krajských kôl sa odohrali na trávniku Košickej futbalovej arény (KFA) v stredu a štvrtok 10. a 11. júna. Víťazstvo si vybojoval tím zo Žiliny, konkrétne išlo o Základnú školu (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Školská zo Žiliny-Závodia. Starú Ľubovňu porazili s deväťgólovým náskokom. Vo finálových západoch si zmerali sily mladí futbalisti a futbalistky zo všetkých krajov Slovenska, každý z nich zastupovalo víťazné družstvo krajského kola. Bratislavský kraj zastupovalo Kalinkovo, Trnavský kraj Sereď, víťazná ZŠ s MŠ Školská zo Žiliny-Závodia bola tento rok opätovne zástupcom Žilinského kraja. Trenčiansky kraj reprezentovali Lednické Rovne, Nitriansky kraj ZŠ Benkova z Nitry, reprezentantom Banskobystrického kraja bola ZŠ Trieda SNP 20 z Banskej Bystrice. Prešovský kraj vyslal Starú Ľubovňu a miestenku v Košickom kraji získala Spišská Nová Ves.
Žilinčania otvorili skóre finálového duelu už po niekoľkých sekundách od začiatku zápasu, sotva po dvoch minútach viedli 2:0. Ich súper zo Starej Ľubovne sa ale nedal a zakrátko náskok súpera znížil na 2:1. Žilina ale o niekoľko minút skórovala opäť a do konca prvého polčasu viedla 5:1. Nepoľavila ani v úvode druhého polčasu a promptne zvýšila na 6:1. Necelých desať minút pred koncom pridala ďalší gól a zakrátko aj gól s poradovým číslom osem. V záverečných minútach skórovali Žilinčania ešte dvakrát. Ich brankár nedal Starej Ľubovni šancu a do konca zápasu už za jeho chrbtom neskočila žiadna lopta. Finálový zápas ZŠ s MŠ Školská zo Žiliny-Závodia - Stará Ľubovňa skončil 10:1. Tréner víťazov Viktor Miko, ktorý je trénerom v klube MŠK Žilina i pedagóg na víťaznej škole, pre agentúru SITA zhodnotil, že dnešný deň bol z pohľadu jeho tímu úplne iný, ako včerajšok. "Dnes naozaj hýrili aktivitou, mali aj výborné individuálne výkony a dnes si to aj viac užívali,” skonštatoval. Vlani žilinský tím skončil na siedmom mieste, podľa trénerových slov boli vtedy v tíme aj iní hráči, ktorých trénoval jeho kolega, tento rok sa zišla iná partia, no boli aj väčšie individuality ako minulý rok. "Som šťastný za decká, lebo sem išli s cieľom vyhrať, ako povedali na krajskom kole,” dodal. Podľa brankára víťazného tímu Lukáša bol výkon jeho spoluhráčov super. Rovnako pozitívne zhodnotil aj turnaj ako celok. "Bola to zábava, uliali sme sa zo školy (smiech) a mali sme spoločnú prespávačku,” vyjadril sa.
"V posledných rokoch ide o naozaj najväčší školský futbalový turnaj pre deti základných škôl,” skonštatovala pre agentúru SITA hlavná projektová manažérka McDonald’s Cupu Lucia Polačeková. Zdôraznila, že pri organizácii podujatia majú veľmi dôležitých partnerov, ktorí sa podieľajú aj na organizácii. V tomto smere spomenula napríklad záštitu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR či spoluprácu so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ), ktorý je odborným garantom. Ako ozrejmila, deti sa usilujú už od začiatku každého školského roka verbovať do súťaže, aby sa začali pripravovať. Postupové kolá sa začínajú školskými kolami, deti teda trénujú v školách a kreujú tímy. Polačeková dodala, že každý rok sa do turnaja zapája viac a viac škôl, v tomto roku išlo o 1 130 ZŠ, čo predstavuje bezmála dve tretiny základných škôl na Slovensku. Zapojených detí bolo viac ako 15-tisíc. "Snažíme sa zapájať nielen chlapcov, ale nastavovať aj inkluzívny charakter projektu. V posledných rokoch sme presadili s partnermi povinnú účasť dievčat,” uviedla. Priblížila, že i tento rok sa im účasť hráčok navýšila, bolo ich približne tritisíc. Myšlienka povinného zapojenia dievčat podľa jej slov vznikla pred niekoľkými rokmi, a to na základe diskusie s odborníkmi zo SFZ, ktorý zastrešuje i ženský futbal. "Chceli sme sa s projektom posunúť ďalej, aby neboli talentované dievčatá znevýhodňované a projekt nebol len pre chlapcov,” objasnila. V rámci štatútu hry je teda nastavené pravidlo, že vždy musí byť na ihrisku aspoň jedna hráčka. Poznamenala, že v zápasoch neraz videla, že dievčatá sú silné a tímové hráčky, prípadne aj brankárky. Doplnila, že finále je vždy vyvrcholením celého úsilia hráčov, poukázala, že sa vždy koná na veľkých štadiónoch, kde deti môžu hrať na miestach, kde trénujú a hrávajú možno aj ich idoly. "Robíme z toho veľký sviatok futbalu. Myslím si, že je to ukážka toho, že sa dá robiť veľký event na takej úrovni, že každý rok získava na kvalite, nielen na kvantite. Každým rokom sa snažíme vniesť do toho niečo nové, nové myšlienky,” vraví Polačeková. Poukázala, že aktuálny ročník je rekordný nielen z hľadiska účasti, ale napríklad sa doň zapájajú aj školy, ktoré v minulosti nesúťažili. V tomto smere podotkla, že väčšina finalistov sú nováčikovia. Jednotlivé zápasy sa hrajú na hracej ploche s veľkosťou hádzanárskeho ihriska, každý polčas má 12 minút.
Podľa technického riaditeľa SFZ Ota Brunegrafa je McDonald’s Cup podujatím, ktoré podporuje deti, ktoré tvoria budúcnosť, cieľom je najmä motivovať ich k pohybu a športu. Vyzdvihol i to, že turnaj má vysokú úroveň. "Keď do toho prišli aj tie fanúšikovské emócie, je to veľmi pekná akcia,” zhodnotil. Spresnil, že SFZ je garantom športovej stránky podujatia. Na margo povinného zapojenia dievčat skonštatoval, že i v tomto sa podujatie posunulo. "Na úvod tá myšlienka bola samozrejme fajn, ale možno ešte chvíľu trvalo, kým dievčatá zlepšili svoje zručnosti,” uviedol. V súvislosti so zápasmi, ktoré boli v uplynulých dňoch odohrané v košickom futbalovom stánku skonštatoval, že hráčky podľa neho veľmi dobre kvalitatívne dopĺňajú tímy a do hry prinášajú kvalitu. V súvislosti s Grassroots projektmi skonštatoval, že sa vždy usilujú podporiť zapojenie dievčat do turnajov. "Ide o prvotné podporné projekty, aby sa dievčatá k futbalu pridávali a aby sme ich hľadali v tom prostredí,” poznamenal s tým, že im to vytvára základňu, s ktorou sa dá neskôr pracovať. Hráčok futbalu podľa neho pribúda, a to nielen z hľadiska početnosti, ale pribúdajú aj kvalitné hráčky. Podotkol, že aj strešné organizácia SFZ, UEFA a FIFA podporujú ženský futbal, a teda i oni sa usilujú podporovať čo najviac projektov v tejto oblasti. Slovenská profesionálna futbalistka Majka Korenčiová, ktorá je spolu s Máriom Sauerom patrónkou turnaja, skonštatovala, že turnaj má mnoho pozitív. Šport má podľa jej slov úžasnú silu emócie, ktorá môže deti pripútať k športu. "Myslím si, že McDonald’s Cup má veľa pozitívnych efektov aj na deti, či už sú na tribúne, alebo sú vo finále, ako aj na deti, ktoré sa na turnaji zúčastnili. Myslím si, že v tejto generácii je to veľmi dôležité,” zhodnotila. Mladým hráčkam odkázala najmä to, aby si turnaj užili. "Nech to prežívajú, či už pozitívne, alebo negatívne emócie - zapamätajte si to,” adresovala nádejným futbalistkám.
Banskobystrický tím zo ZŠ Trieda SNP 20 skončil na piatej priečke. Jeho hráčky Lilien a Eva pre agentúru SITA zhodnotili, že na turnaji sa im hralo dobre. "Ja som tento zápas nemohla hrať, lebo mám zranenú ruku, takže to všetko odohrala moja spoluhráčka,” povedala Lilien. Eva doplnila, že v KFA sa jej páčilo. Atmosféru na štadióne tiež hodnotili ako veľmi dobrú. Do školskej reprezentácie boli oslovené vedením školy. Evku na futbale baví, že tam má veľa kamarátov, a že spolu dobre vychádzajú. Lilien súhlasila, dodala, že s ich kolegami v tíme sa im dobre hrá, lebo si navzájom prihrávajú a dokážu sa navzájom podporiť. Tréner Banskobystričanov Martin Dvoran, ktorý na škole učí, zhodnotil turnaj veľmi pozitívne, organizačne bol podľa neho skvele zorganizovaný. "Nebudem klamať, mali sme vyššie ciele,” zhodnotil výsledok svojho tímu, zdôraznil ale, že hráči zo seba dali všetko. Už len účasť v top osmičke je podľa neho úspechom. Špeciálne vyzdvihol športový výkon dievčat v tíme. Akcie ako je McDonald’s Cup podľa neho majú potenciál prispieť k záujmu detí o šport.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - V metropole východu vyvrcholil 27. ročník podujatia McDonald’s Cup, najväčšieho školského futbalového turnaja na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Záverečné turnaje medzi víťazmi krajských kôl sa odohrali na trávniku Košickej futbalovej arény (KFA) v stredu a štvrtok 10. a 11. júna. Víťazstvo si vybojoval tím zo Žiliny, konkrétne išlo o Základnú školu (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Školská zo Žiliny-Závodia. Starú Ľubovňu porazili s deväťgólovým náskokom. Vo finálových západoch si zmerali sily mladí futbalisti a futbalistky zo všetkých krajov Slovenska, každý z nich zastupovalo víťazné družstvo krajského kola. Bratislavský kraj zastupovalo Kalinkovo, Trnavský kraj Sereď, víťazná ZŠ s MŠ Školská zo Žiliny-Závodia bola tento rok opätovne zástupcom Žilinského kraja. Trenčiansky kraj reprezentovali Lednické Rovne, Nitriansky kraj ZŠ Benkova z Nitry, reprezentantom Banskobystrického kraja bola ZŠ Trieda SNP 20 z Banskej Bystrice. Prešovský kraj vyslal Starú Ľubovňu a miestenku v Košickom kraji získala Spišská Nová Ves.
Žilinčania otvorili skóre finálového duelu už po niekoľkých sekundách od začiatku zápasu, sotva po dvoch minútach viedli 2:0. Ich súper zo Starej Ľubovne sa ale nedal a zakrátko náskok súpera znížil na 2:1. Žilina ale o niekoľko minút skórovala opäť a do konca prvého polčasu viedla 5:1. Nepoľavila ani v úvode druhého polčasu a promptne zvýšila na 6:1. Necelých desať minút pred koncom pridala ďalší gól a zakrátko aj gól s poradovým číslom osem. V záverečných minútach skórovali Žilinčania ešte dvakrát. Ich brankár nedal Starej Ľubovni šancu a do konca zápasu už za jeho chrbtom neskočila žiadna lopta. Finálový zápas ZŠ s MŠ Školská zo Žiliny-Závodia - Stará Ľubovňa skončil 10:1. Tréner víťazov Viktor Miko, ktorý je trénerom v klube MŠK Žilina i pedagóg na víťaznej škole, pre agentúru SITA zhodnotil, že dnešný deň bol z pohľadu jeho tímu úplne iný, ako včerajšok. "Dnes naozaj hýrili aktivitou, mali aj výborné individuálne výkony a dnes si to aj viac užívali,” skonštatoval. Vlani žilinský tím skončil na siedmom mieste, podľa trénerových slov boli vtedy v tíme aj iní hráči, ktorých trénoval jeho kolega, tento rok sa zišla iná partia, no boli aj väčšie individuality ako minulý rok. "Som šťastný za decká, lebo sem išli s cieľom vyhrať, ako povedali na krajskom kole,” dodal. Podľa brankára víťazného tímu Lukáša bol výkon jeho spoluhráčov super. Rovnako pozitívne zhodnotil aj turnaj ako celok. "Bola to zábava, uliali sme sa zo školy (smiech) a mali sme spoločnú prespávačku,” vyjadril sa.
"V posledných rokoch ide o naozaj najväčší školský futbalový turnaj pre deti základných škôl,” skonštatovala pre agentúru SITA hlavná projektová manažérka McDonald’s Cupu Lucia Polačeková. Zdôraznila, že pri organizácii podujatia majú veľmi dôležitých partnerov, ktorí sa podieľajú aj na organizácii. V tomto smere spomenula napríklad záštitu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR či spoluprácu so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ), ktorý je odborným garantom. Ako ozrejmila, deti sa usilujú už od začiatku každého školského roka verbovať do súťaže, aby sa začali pripravovať. Postupové kolá sa začínajú školskými kolami, deti teda trénujú v školách a kreujú tímy. Polačeková dodala, že každý rok sa do turnaja zapája viac a viac škôl, v tomto roku išlo o 1 130 ZŠ, čo predstavuje bezmála dve tretiny základných škôl na Slovensku. Zapojených detí bolo viac ako 15-tisíc. "Snažíme sa zapájať nielen chlapcov, ale nastavovať aj inkluzívny charakter projektu. V posledných rokoch sme presadili s partnermi povinnú účasť dievčat,” uviedla. Priblížila, že i tento rok sa im účasť hráčok navýšila, bolo ich približne tritisíc. Myšlienka povinného zapojenia dievčat podľa jej slov vznikla pred niekoľkými rokmi, a to na základe diskusie s odborníkmi zo SFZ, ktorý zastrešuje i ženský futbal. "Chceli sme sa s projektom posunúť ďalej, aby neboli talentované dievčatá znevýhodňované a projekt nebol len pre chlapcov,” objasnila. V rámci štatútu hry je teda nastavené pravidlo, že vždy musí byť na ihrisku aspoň jedna hráčka. Poznamenala, že v zápasoch neraz videla, že dievčatá sú silné a tímové hráčky, prípadne aj brankárky. Doplnila, že finále je vždy vyvrcholením celého úsilia hráčov, poukázala, že sa vždy koná na veľkých štadiónoch, kde deti môžu hrať na miestach, kde trénujú a hrávajú možno aj ich idoly. "Robíme z toho veľký sviatok futbalu. Myslím si, že je to ukážka toho, že sa dá robiť veľký event na takej úrovni, že každý rok získava na kvalite, nielen na kvantite. Každým rokom sa snažíme vniesť do toho niečo nové, nové myšlienky,” vraví Polačeková. Poukázala, že aktuálny ročník je rekordný nielen z hľadiska účasti, ale napríklad sa doň zapájajú aj školy, ktoré v minulosti nesúťažili. V tomto smere podotkla, že väčšina finalistov sú nováčikovia. Jednotlivé zápasy sa hrajú na hracej ploche s veľkosťou hádzanárskeho ihriska, každý polčas má 12 minút.
Podľa technického riaditeľa SFZ Ota Brunegrafa je McDonald’s Cup podujatím, ktoré podporuje deti, ktoré tvoria budúcnosť, cieľom je najmä motivovať ich k pohybu a športu. Vyzdvihol i to, že turnaj má vysokú úroveň. "Keď do toho prišli aj tie fanúšikovské emócie, je to veľmi pekná akcia,” zhodnotil. Spresnil, že SFZ je garantom športovej stránky podujatia. Na margo povinného zapojenia dievčat skonštatoval, že i v tomto sa podujatie posunulo. "Na úvod tá myšlienka bola samozrejme fajn, ale možno ešte chvíľu trvalo, kým dievčatá zlepšili svoje zručnosti,” uviedol. V súvislosti so zápasmi, ktoré boli v uplynulých dňoch odohrané v košickom futbalovom stánku skonštatoval, že hráčky podľa neho veľmi dobre kvalitatívne dopĺňajú tímy a do hry prinášajú kvalitu. V súvislosti s Grassroots projektmi skonštatoval, že sa vždy usilujú podporiť zapojenie dievčat do turnajov. "Ide o prvotné podporné projekty, aby sa dievčatá k futbalu pridávali a aby sme ich hľadali v tom prostredí,” poznamenal s tým, že im to vytvára základňu, s ktorou sa dá neskôr pracovať. Hráčok futbalu podľa neho pribúda, a to nielen z hľadiska početnosti, ale pribúdajú aj kvalitné hráčky. Podotkol, že aj strešné organizácia SFZ, UEFA a FIFA podporujú ženský futbal, a teda i oni sa usilujú podporovať čo najviac projektov v tejto oblasti. Slovenská profesionálna futbalistka Majka Korenčiová, ktorá je spolu s Máriom Sauerom patrónkou turnaja, skonštatovala, že turnaj má mnoho pozitív. Šport má podľa jej slov úžasnú silu emócie, ktorá môže deti pripútať k športu. "Myslím si, že McDonald’s Cup má veľa pozitívnych efektov aj na deti, či už sú na tribúne, alebo sú vo finále, ako aj na deti, ktoré sa na turnaji zúčastnili. Myslím si, že v tejto generácii je to veľmi dôležité,” zhodnotila. Mladým hráčkam odkázala najmä to, aby si turnaj užili. "Nech to prežívajú, či už pozitívne, alebo negatívne emócie - zapamätajte si to,” adresovala nádejným futbalistkám.
Banskobystrický tím zo ZŠ Trieda SNP 20 skončil na piatej priečke. Jeho hráčky Lilien a Eva pre agentúru SITA zhodnotili, že na turnaji sa im hralo dobre. "Ja som tento zápas nemohla hrať, lebo mám zranenú ruku, takže to všetko odohrala moja spoluhráčka,” povedala Lilien. Eva doplnila, že v KFA sa jej páčilo. Atmosféru na štadióne tiež hodnotili ako veľmi dobrú. Do školskej reprezentácie boli oslovené vedením školy. Evku na futbale baví, že tam má veľa kamarátov, a že spolu dobre vychádzajú. Lilien súhlasila, dodala, že s ich kolegami v tíme sa im dobre hrá, lebo si navzájom prihrávajú a dokážu sa navzájom podporiť. Tréner Banskobystričanov Martin Dvoran, ktorý na škole učí, zhodnotil turnaj veľmi pozitívne, organizačne bol podľa neho skvele zorganizovaný. "Nebudem klamať, mali sme vyššie ciele,” zhodnotil výsledok svojho tímu, zdôraznil ale, že hráči zo seba dali všetko. Už len účasť v top osmičke je podľa neho úspechom. Špeciálne vyzdvihol športový výkon dievčat v tíme. Akcie ako je McDonald’s Cup podľa neho majú potenciál prispieť k záujmu detí o šport.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - V metropole východu vyvrcholil 27. ročník podujatia McDonald’s Cup, najväčšieho školského futbalového turnaja na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
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