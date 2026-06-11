|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 11.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobroslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Osem filmov, tri kontinenty, štyria Modrí anjeli: Súťaž hraných filmov na IFF Art Film
Tagy: Festival Filmy IFF Art Film
Medzinárodná súťaž hraných filmov 32. ročníka IFF Art Film (19. - 25. júna 2026 v Košiciach) postaví vedľa seba osem snímok z celého sveta. Kristen Stewart prvýkrát za kamerou, Juliette ...
Zdieľať
11.6.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná súťaž hraných filmov 32. ročníka IFF Art Film (19. – 25. júna 2026 v Košiciach) postaví vedľa seba osem snímok z celého sveta.
Kristen Stewart prvýkrát za kamerou, Juliette Binoche v dráme ocenenej v Berlíne, víťazi canneských sekcií Un Certain Regard a La Semaine de la critique, aj česko-slovenský debut, ktorý festival otvorí. Medzinárodná súťaž hraných filmov 32. ročníka IFF Art Film (19. – 25. júna 2026 v Košiciach) postaví vedľa seba osem snímok z celého sveta, ktoré zabojujú o štyroch Modrých anjelov – za najlepší film, najlepšiu réžiu, ako aj za najlepší ženský i mužský herecký výkon.
Najsledovanejšia súťažná sekcia prináša to najsilnejšie z aktuálnej svetovej tvorby – debuty aj zrelé diela ovenčené v Cannes, Benátkach či Berlíne. Ako jediná zo štyroch súťaží festivalu udeľuje až štyroch Modrých anjelov.
Herečka Kristen Stewart sa prvýkrát postavila za kameru a jej režijný debut Chronológia vody (The Chronology of Water), ktorý mal svetovú premiéru v sekcii Un Certain Regard na minuloročnom festivale v Cannes, je surovou spoveďou ženy, ktorá uniká z domu plného násilia a svoju záchranu hľadá najprv vo vode a napokon v písaní.
Projekcie: 22. 6. o 11:30, Kunsthalle · 24. 6. o 19:00, Kulturpark JOJ Cinema
Juliette Binoche v Kráľovnej na mori (Queen at Sea) hrá dcéru, ktorá sa vracia k matke s pokročilou demenciou. Drsná rodinná dráma Lancea Hammera, prirovnávaná k Hanekeho Láske, bola ocenená na Berlinale 2026 Strieborným medveďom – Cenou poroty.
Projekcie: 20. 6. o 14:00, Kunsthalle · 23. 6. o 16:30, Kulturpark JOJ Play
Po smrti staršej dcéry odchádza matka s mladšou dcérou a chlapcom, ktorého viní z tragédie, na Tenerife. Hypnotická dráma Navždy (Everytime) Sandry Wollner o smútku a vine získala hlavnú cenu canneskej sekcie Un Certain Regard 2026.
Projekcie: 22. 6. o 15:00, Kunsthalle · 25. 6. o 14:00, Kino Veritas
Päť prepletených osudov v obkľúčenom meste, kde sa tragédia mieša s čiernym humorom – Kroniky z obliehania (Chronicles from the Siege) palestínsko-sýrskeho režiséra Abdallaha Al-Khatiba získali na Berlinale 2026 cenu za najlepší debut.
Projekcie: 21. 6. o 11:30, Kunsthalle · 24. 6. o 13:00, Kulturpark JOJ Cinema
Školský výlet do Pompejí, kde sa medzi ruinami rozpúšťa hranica medzi dospievaním, túžbou a násilím. Zmyslový film La Gradiva režisérky Marine Atlan získal hlavnú cenu canneskej sekcie Týždeň kritiky (La Semaine de la critique).
Projekcie: 21. 6. o 17:30, Kunsthalle · 24. 6. o 14:00, Kino Veritas
Sedemnásťročná Isabel nosí loptičky na golfovom ihrisku na Filipínach – a pod dokonalým povrchom luxusu odhaľuje násilie. Debut Filipiñana Rafaela Manuela mal premiéru na Sundance a Berlinale.
Projekcie: 20. 6. o 11:30, Kunsthalle · 24. 6. o 16:00, Kulturpark JOJ Cinema
Dvadsaťtriročná Luana nájde únik v drsnom svete blackmetalovej scény a v charizme frontmana, ktorého minulosť ju však dobehne. Vo švajčiarskom debute Vlci (Wolves) Jonasa Ulricha exceluje v hlavnej úlohe poľská hviezda Bartosz Bielenia.
Projekcie: 21. 6. o 14:30, Kunsthalle · 22. 6. o 19:00, Kulturpark JOJ Cinema
Festival napokon otvorí česko-slovenský debut Wirbel Tomáša Hubáčka – muž zdedí dom na samote a s ním aj tajomstvo krajiny, ktorá si pamätá viac než my.
Projekcia: 21. 6. o 19:30, Kulturpark JOJ Play
O štyroch Modrých anjeloch rozhodne trojica z rôznych kútov filmového sveta. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson je islandský režisér, ktorého debut sa dočkal hollywoodskeho remaku (Prince Avalanche) a film Pod stromom súťažil v benátskej sekcii Orizzonti. Barbora Námerová je slovenská scenáristka a dramaturgička, spoluautorka scenárov k filmom Špina a Svetlonoc (Zlatý leopard v Locarne). Géza Csákvári je maďarský filmový kritik a dlhoročný umelecký riaditeľ festivalu CineFest Miskolc. Porota tak pokrýva celý reťazec od tvorby cez scenár až po kritickú reflexiu.
Kompletný program a festivalové cinepassy nájdu návštevníci na stránke aff.cinepass.sk.
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV
Automotive partner: AUTO-VALAS
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Budweiser Budvar, Julius Meinl
Oficiálne víno: KubBo Select, Ostrožovič
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, Naše Košice
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, WITKOWITZ SLOVAKIA, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Taper, ECO Technologies, Aupark Shopping Center Košice, Dopravný podnik mesta Košice, Letisko Košice, YumEarth, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, Panta Rhei, ARTFORUM, LOCAL NOMAD, Východoslovenské múzeum v Košiciach, MIHYRING
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining & Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade – Casablanca cafe, La Hacienda, Red Velvet Cake Bar, Macarons Košice, Savour Patisserie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Osem filmov, tri kontinenty, štyria Modrí anjeli: Súťaž hraných filmov na IFF Art Film © SITA Všetky práva vyhradené.
Kristen Stewart prvýkrát za kamerou, Juliette Binoche v dráme ocenenej v Berlíne, víťazi canneských sekcií Un Certain Regard a La Semaine de la critique, aj česko-slovenský debut, ktorý festival otvorí. Medzinárodná súťaž hraných filmov 32. ročníka IFF Art Film (19. – 25. júna 2026 v Košiciach) postaví vedľa seba osem snímok z celého sveta, ktoré zabojujú o štyroch Modrých anjelov – za najlepší film, najlepšiu réžiu, ako aj za najlepší ženský i mužský herecký výkon.
Najsledovanejšia súťažná sekcia prináša to najsilnejšie z aktuálnej svetovej tvorby – debuty aj zrelé diela ovenčené v Cannes, Benátkach či Berlíne. Ako jediná zo štyroch súťaží festivalu udeľuje až štyroch Modrých anjelov.
Filmy v súťaži
Herečka Kristen Stewart sa prvýkrát postavila za kameru a jej režijný debut Chronológia vody (The Chronology of Water), ktorý mal svetovú premiéru v sekcii Un Certain Regard na minuloročnom festivale v Cannes, je surovou spoveďou ženy, ktorá uniká z domu plného násilia a svoju záchranu hľadá najprv vo vode a napokon v písaní.
Projekcie: 22. 6. o 11:30, Kunsthalle · 24. 6. o 19:00, Kulturpark JOJ Cinema
Juliette Binoche v Kráľovnej na mori (Queen at Sea) hrá dcéru, ktorá sa vracia k matke s pokročilou demenciou. Drsná rodinná dráma Lancea Hammera, prirovnávaná k Hanekeho Láske, bola ocenená na Berlinale 2026 Strieborným medveďom – Cenou poroty.
Projekcie: 20. 6. o 14:00, Kunsthalle · 23. 6. o 16:30, Kulturpark JOJ Play
Po smrti staršej dcéry odchádza matka s mladšou dcérou a chlapcom, ktorého viní z tragédie, na Tenerife. Hypnotická dráma Navždy (Everytime) Sandry Wollner o smútku a vine získala hlavnú cenu canneskej sekcie Un Certain Regard 2026.
Projekcie: 22. 6. o 15:00, Kunsthalle · 25. 6. o 14:00, Kino Veritas
Päť prepletených osudov v obkľúčenom meste, kde sa tragédia mieša s čiernym humorom – Kroniky z obliehania (Chronicles from the Siege) palestínsko-sýrskeho režiséra Abdallaha Al-Khatiba získali na Berlinale 2026 cenu za najlepší debut.
Projekcie: 21. 6. o 11:30, Kunsthalle · 24. 6. o 13:00, Kulturpark JOJ Cinema
Školský výlet do Pompejí, kde sa medzi ruinami rozpúšťa hranica medzi dospievaním, túžbou a násilím. Zmyslový film La Gradiva režisérky Marine Atlan získal hlavnú cenu canneskej sekcie Týždeň kritiky (La Semaine de la critique).
Projekcie: 21. 6. o 17:30, Kunsthalle · 24. 6. o 14:00, Kino Veritas
Sedemnásťročná Isabel nosí loptičky na golfovom ihrisku na Filipínach – a pod dokonalým povrchom luxusu odhaľuje násilie. Debut Filipiñana Rafaela Manuela mal premiéru na Sundance a Berlinale.
Projekcie: 20. 6. o 11:30, Kunsthalle · 24. 6. o 16:00, Kulturpark JOJ Cinema
Dvadsaťtriročná Luana nájde únik v drsnom svete blackmetalovej scény a v charizme frontmana, ktorého minulosť ju však dobehne. Vo švajčiarskom debute Vlci (Wolves) Jonasa Ulricha exceluje v hlavnej úlohe poľská hviezda Bartosz Bielenia.
Projekcie: 21. 6. o 14:30, Kunsthalle · 22. 6. o 19:00, Kulturpark JOJ Cinema
Festival napokon otvorí česko-slovenský debut Wirbel Tomáša Hubáčka – muž zdedí dom na samote a s ním aj tajomstvo krajiny, ktorá si pamätá viac než my.
Projekcia: 21. 6. o 19:30, Kulturpark JOJ Play
Porota
O štyroch Modrých anjeloch rozhodne trojica z rôznych kútov filmového sveta. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson je islandský režisér, ktorého debut sa dočkal hollywoodskeho remaku (Prince Avalanche) a film Pod stromom súťažil v benátskej sekcii Orizzonti. Barbora Námerová je slovenská scenáristka a dramaturgička, spoluautorka scenárov k filmom Špina a Svetlonoc (Zlatý leopard v Locarne). Géza Csákvári je maďarský filmový kritik a dlhoročný umelecký riaditeľ festivalu CineFest Miskolc. Porota tak pokrýva celý reťazec od tvorby cez scenár až po kritickú reflexiu.
Kompletný program a festivalové cinepassy nájdu návštevníci na stránke aff.cinepass.sk.
32. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV
Automotive partner: AUTO-VALAS
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Budweiser Budvar, Julius Meinl
Oficiálne víno: KubBo Select, Ostrožovič
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, Naše Košice
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, WITKOWITZ SLOVAKIA, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Taper, ECO Technologies, Aupark Shopping Center Košice, Dopravný podnik mesta Košice, Letisko Košice, YumEarth, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, Panta Rhei, ARTFORUM, LOCAL NOMAD, Východoslovenské múzeum v Košiciach, MIHYRING
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining & Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade – Casablanca cafe, La Hacienda, Red Velvet Cake Bar, Macarons Košice, Savour Patisserie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Osem filmov, tri kontinenty, štyria Modrí anjeli: Súťaž hraných filmov na IFF Art Film © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Festival Filmy IFF Art Film
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V metropole východu vyvrcholil 27. ročník podujatia McDonald’s Cup, najväčšieho školského futbalového turnaja na Slovensku
V metropole východu vyvrcholil 27. ročník podujatia McDonald’s Cup, najväčšieho školského futbalového turnaja na Slovensku
<< predchádzajúci článok
Susko má podľa Kolíkovej vytvárať pravidlá, ktoré občanov chránia a nie oslabujú postavenie kajúcnikov – VIDEO
Susko má podľa Kolíkovej vytvárať pravidlá, ktoré občanov chránia a nie oslabujú postavenie kajúcnikov – VIDEO