V Mexiku údajne zatkli syna narkobaróna Guzmána

Joaquín Guzman, archívna snímka.. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Mexiko 18. októbra (TASR) - Mexické bezpečnostné sily zatkli syna známeho narkobaróna Joaquína "El Chapa" Guzmána, ktorého v júli odsúdili v USA na doživotie. Uviedla to v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na mexického ministra pre bezpečnosť Alfonza Duraza.Ohľadne toho, či k zatknutiu Guzmánovho syna skutočne došlo, alebo sa mu podarilo napokon uniknúť, však panovali nejasnosti a šírili sa rôzne protichodné informácie.Joaquínov syn Ovidio Guzmán López bol údajne zatknutý počas operácie v meste Culiacán na západe Mexika. V súvislosti s operáciou došlo v tejto metropole mexického štátu Sinaloa k prudkým pouličným bojom za použitia ťažkých zbraní. Ulice blokovali horiace vozidlá a z miestnej väznice vo vzniknutom chaose ušli desiatky väzňov.Niektoré mexické médiá zverejnili fotografiu, ktorá údajne zachytáva Ovidia Guzmána po zatknutí. Právnik zastupujúci Guzmánovcov, ale vyhlásil, že Ovidio je "nažive a na slobode".Joaquín Guzmán stál kedysi na čele mocného drogového kartelu Sinaloa, ktorý mal zázemie v rovnomennom mexickom štáte. Táto zločinecká organizácia bola najväčším dodávateľom drog do Spojených štátov.Časti drogového kartelu po otcovom zatknutí a vydaní do USA prevzali jeho synovia, medzi ktorými bol aj Ovidio Guzmán. Rovnako ako otec je Ovidio stíhaný v Spojených štátoch pre drogovú trestnú činnosť.El Chapo (Krpec) Guzmán bol súdom v New Yorku uznaný za vinného z viacerých ťažkých zločinov vrátane vrážd, únosov a pašovania drog. Dostal doživotný trest plus ďalších 30 rokov väzenia.