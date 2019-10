Venezuelu zvolili za nového člena Rady OSN pre ľudské práva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. októbra (TASR) - Venezuela bola vo štvrtok - aj napriek nesúhlasu ľudskoprávnych organizácií a miestnej opozície - zvolená za jednu zo 14 nových členských krajín Rady OSN pre ľudské práva. Informovala o tom agentúra DPA.O 14 nových členoch rozhodlo v tajnom hlasovaní 193-členné Valné zhromaždenie OSN. Trojročný mandát v 47-člennej rade, ktorá zasadá v Ženeve, sa im začne 1. januára 2020.Ako pripomína DPA, ide o kontroverznú voľbu, keďže venezuelská vláda prezidenta Nicolasa Madura je obviňovaná z hrubého porušovania ľudských práv vrátane mučenia a nezákonného zabíjania.Krátko zvolení za člena Rady OSN pre ľudské práva, ktoré vyvolalo vo svete vlnu kritiky, Venezuela oznámila, že prepúšťa na slobodu 24 politických väzňov. Podľa venezuelských úradov ide o osoby uväznené v spojitosti s protivládnymi protestmi. Podľa údajov OSN sú vo Venezuele stovky politických väzňov.Predstavitelia Spojených štátov sa obávajú, že zisk kresla v Rade OSN pre ľudské práva umožní venezuelskej vláde chrániť sa pred vyšetrovaniami zo strany OSN.Roger Carstens, predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí pre otázky demokracie a ľudských práv uviedol, že Madurov režim má len za posledné dva roky na svedomí takmer 7.000 nezákonných zabití. To, že venezuelská vláda používa brutálne prostriedky na potlačenie opozície, potvrdil podľa Carstensových slov aj Úrad vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR).Venezuela čelí dlhodobej hlbokej politickej a hospodárskej kríze. Maduro odoláva pokusom opozície zbaviť ho postu, zatiaľ čo milióny ľudí utiekli z Venezuely do susedných krajín kvôli hyperinflácii a nedostatku základných potrieb. Súčasnú venezuelskú vládu neuznáva za legitímnu približne 50 krajín sveta.