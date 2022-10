V Moskve sa údajne začalo vojenské zatýkanie, aj doprava v meste je zablokovaná

V Moskve sa údajne začalo vojenské zatýkanie. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti o tom referuje ukrajinská rozviedka. Podľa nej sa v ruskej metropole začalo viacero „opatrení“ namierených proti armáde . Doprava v centre mesta je údajne zablokovaná.

8.10.2022 (Webnoviny.sk) -Do mesta vraj vstúpili operačné jednotky rýchleho nasadenia, známe ako divízia Dzeržinskij, ktoré patria pod sily národnej gardy.Podliehajú priamo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a nie sú súčasťou ozbrojených síl Ruskej federácie. Smerom do centra postupujú spolu s policajnými jednotkami.Podľa správ ukrajinskej rozviedky nastalo hromadné zatýkanie, zadržiavanie a blokovanie vojenského personálu. Všetky vojenské jednotky na okraji Moskvy boli údajne uvedené do stavu najvyššej pohotovosti.