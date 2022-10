V Starej Ľubovni by mal vzniknúť skejtpark, mesto naň získalo 70-tisíc eur

Mesto Stará Ľubovňa je o krok bližšie k výstavbe skejtparku. V rámci plánu rozvoja najmenej rozvinutých okresov na tento projekt získala 70-tisíc eur. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor mesta Ľuboš Tomko

Zámer síce ešte vlani podporil dotáciou aj Prešovský samosprávny kraj , a to sumou viac ako 32-tisíc eur, no samospráva musela hľadať ďalšie externé zdroje. Celkové náklady projektu totiž predstavujú približne 135-tisíc eur.

Zdroje aj lokalita

Najmenej rozvinuté

8.10.2022 (Webnoviny.sk) -O projekte sa v meste hovorí od roku 2012. Samospráva dlho hľadala nielen zdroje, ale aj lokalitu na výstavbu. Nakoniec postaví skejtpark pod cyklotrasou smerom na obec Hniezdne pri rieke Poprad.Bude súčasťou plánovanej komplexnej športovo oddychovo-rekreačnej zóny. „Tento projekt považujeme za dôležitý, nielen pre to, že najmä mladí ľudia na neho čakajú viac ako desať rokov, ale je to aj začiatok budovania novej športovo-oddychovej zóne pri cyklotrase Cesta okolo Tatier, ktorá vie prilákať ďalších turistov do nášho mesta,“ poznamenal Tomko.Vznikne tam podľa neho priestor pre odpočinok a športové vyžitie miestnych obyvateľov, ale aj produkt cestovného ruchu Mestu sa podarilo získať spomínané financie vďaka minuloročnému zaradeniu okresu Stará Ľubovňa medzi najmenej rozvinuté okresy.Stalo sa tak napriek tomu, že miera nezamestnanosti je tu, v porovnaní so susednými okresmi zaradenými medzi najmenej rozvinuté, nižšia. Umožnil to návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú Národná rada SR schválila koncom septembra minulého roka.Podľa nej sa medzi najmenej rozvinuté okresy zaradili aj okresy, ktoré sú nimi obklopené. Do okresu Stará Ľubovňa by tak malo prísť počas nasledujúcich rokov až 2,7 milióna eur.