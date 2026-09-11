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 24hod.sk    Kultúra

11. septembra 2026

V Múzeu vysťahovalectva v Pavlovciach nad Uhom slávnostne otvoria netradičný oltár – FOTO


Tagy: Múzeum Múzeum vysťahovalectva Oltár vysťahovalci

Otvorenie sa uskutoční v rámci 2. ročníka Huľkyfestu. V Múzeu vysťahovalectva v Pavlovciach nad Uhom (okres Michalovce) cez víkend slávnostne otvoria netradičný Oltár slovenského vysťahovalectva. ...



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802245292_1659785285749795_1812869569309064820_n 676x451 11.9.2026 (SITA.sk) - Otvorenie sa uskutoční v rámci 2. ročníka Huľkyfestu.


V Múzeu vysťahovalectva v Pavlovciach nad Uhom (okres Michalovce) cez víkend slávnostne otvoria netradičný Oltár slovenského vysťahovalectva. Otvorenie sa uskutoční v rámci 2. ročníka Huľkyfestu.

Pre agentúru SITA to uviedol zakladateľ Múzea vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky - Kasigarda a docent histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity Martin Javor.

Informácie na vitráži


Príbeh oltára začal netradične, Javor ozrejmil, že na inzertnom portáli v Spojených štátoch amerických objavili na predaj 13 vitráží zo zaniknutých slovenských kostolov v Amerike. Keď ich videli, prekvapilo ich, že niekto predáva vitráže z kostola.

„Rozhodli sme sa, že ich zachránime a postavíme z nich stavbu, ktorá má pripomínať všetkých vysťahovalcov, na ktorých sme zabudli,” uviedol. Dodal, že na každej jednej z týchto vitráží možno nájsť informáciu o tom, kto ich pre 120 rokmi daroval, a to v slovenčine.

„Preto sme sa rozhodli, že ich zachránime a v Múzeu vysťahovalectva si nimi budeme pripomínať osoby zabudnutých vysťahovalcov,” vysvetlil. Oltár slovenského vysťahovalectva je podľa Javora výnimočný tým, že ide o jedinú stavbu takéhoto typu v strednej Európe.

Vitráže troch rôznych typov


„Nemáme v strednej Európe stavbu, ktorá by bola postavená len z vitráží. Je to veľká rarita a veľmi sa tomu tešíme,” zdôraznil. Dodal, že reštaurátor, ktorý na vitrážach pracoval, im povedal, že vie len o jednej takejto stavbe v celej Európe, a to parížskej kaplnke Sainte-Chapelle.

Samotný oltár tvorí 13 vitráží v kovovej konštrukcii. Pochádzajú z troch rôznych kostolov v troch rôznych mestách. Ako Javor priblížil, osem vitráží je z kostola Sv. Srdca Ježisovho v meste Torrington v štáte Connecticut.
 
 
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Ďalšie štyri pochádzajú z kostola Sv. Ducha v meste Olyphant v Pensylvánii a posledná vitráž je tiež z Pensylvánie, z kostola sv. Cyrila a Metoda v meste Coaldale. Jednotlivé vitráže nemajú rovnaké rozmery, sú troch rôznych typov.

Mesačné reštaurátorské práce


Zaobstarali ich od firiem, ktoré sa venujú demolácii kostolov v Spojených štátoch amerických. Javor skonštatoval, že najväčšou logistickou akciou bol presun vitráží do Európy a následne do Múzea vysťahovalectva.

„To je šesťmetrová vitráž. Museli sme ich podeliť, nabaliť, poslať cez oceán, zaplatiť clo i ďalšie poplatky a priniesť ich do firmy, ktorá ich reštaurovala,” ozrejmil.

Vitráže tak skončili vo firme Pavla Marjáka v Košiciach, kde reštaurátorské práce prebiehali päť mesiacov. Celkový rozpočet na oltár sa podľa Javora pohyboval okolo 150-tisíc eur, pričom sumou 80-tisíc eur jeho vytvorenie podporil Košický samosprávny kraj.

Nepretržite dostupný oltár


Ďalšie finančné prostriedky sme získali jednak od niektorých organizácií v USA, a jednak od dobrých ľudí na Slovensku. Samozrejme sme mínus ešte niekoľko desiatok tisíc eur. Nebola to lacná záležitosť,” poznamenal. Oltár už bol posvätený, a to na konci tohtoročného augusta.

„Využili sme návštevu veľkého podporovateľa múzea, rímskokatolíckeho biskupa diecézy Greensburg v Pensylvánii Larryho Jamesa Kulicka, ktorý má slovenský pôvod. Jeho starí rodičia pochádzajú z Novej Bystrice na Kysuciach. Veľmi pomohol pri stavbe týchto vitráží, dokonca pre jednu sám išiel z Pensylvánie niekde do Ohia. Preto sme ho poprosili, aby oltár posvätil,” vysvetlil.
 
 
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Po posviacke z 31. augusta bude samotné vysvätenie oltára v sobotu 12. septembra, počas holúbkového festivalu. Oltár bude pre verejnosť prístupný nepretržite, po telefonickej objednávke.


Zdroj: SITA.sk - V Múzeu vysťahovalectva v Pavlovciach nad Uhom slávnostne otvoria netradičný oltár – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Múzeum Múzeum vysťahovalectva Oltár vysťahovalci
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