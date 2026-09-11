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11. septembra 2026
Tragédia pri Beckove, 23-ročný vodič neprežil náraz do stromu – FOTO
Tagy: Beckov cesta II/507 Dopravná nehoda krajská trenčianska policajná hovorkyňa Tragická dopravná nehoda trenčianska polícia
Na mieste sa nachádzali všetky záchranné zložky. Mladý vodič neprežil v piatok popoludní náraz do stromu na ceste II/507 medzi obcami Beckov a Rakoľuby v okrese Nové Mesto nad ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Na mieste sa nachádzali všetky záchranné zložky.
Mladý vodič neprežil v piatok popoludní náraz do stromu na ceste II/507 medzi obcami Beckov a Rakoľuby v okrese Nové Mesto nad Váhom.
Podľa doterajších informácií polície 23-ročný vodič osobného motorového vozidla zn. Škoda pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, v dôsledku čoho zišiel mimo vozovku vpravo a narazil do stromu.
Utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste nehody podľahol. Na mieste sa nachádzali všetky záchranné zložky. Prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy.
„Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom v súvislosti s touto udalosťou začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Okolnosti, príčiny a miera zavinenia tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ informovala o tragickej dopravnej nehode Petra Klenková z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.
Polícia opäť apeluje na všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne, prispôsobili svoju jazdu aktuálnym podmienkam a zbytočne neriskovali. V Trenčianskom kraji od začiatku roka prišlo pri dopravných nehodách o život 19 ľudí, aktuálne do smutnej štatistiky pribudol ďalší ľudský život.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia pri Beckove, 23-ročný vodič neprežil náraz do stromu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladý vodič neprežil v piatok popoludní náraz do stromu na ceste II/507 medzi obcami Beckov a Rakoľuby v okrese Nové Mesto nad Váhom.
Na mieste boli všetky záchranné zložky
Podľa doterajších informácií polície 23-ročný vodič osobného motorového vozidla zn. Škoda pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, v dôsledku čoho zišiel mimo vozovku vpravo a narazil do stromu.
Utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste nehody podľahol. Na mieste sa nachádzali všetky záchranné zložky. Prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy.
Polícia apeluje na všetkých vodičov
„Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom v súvislosti s touto udalosťou začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Okolnosti, príčiny a miera zavinenia tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ informovala o tragickej dopravnej nehode Petra Klenková z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.
Polícia opäť apeluje na všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne, prispôsobili svoju jazdu aktuálnym podmienkam a zbytočne neriskovali. V Trenčianskom kraji od začiatku roka prišlo pri dopravných nehodách o život 19 ľudí, aktuálne do smutnej štatistiky pribudol ďalší ľudský život.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia pri Beckove, 23-ročný vodič neprežil náraz do stromu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Beckov cesta II/507 Dopravná nehoda krajská trenčianska policajná hovorkyňa Tragická dopravná nehoda trenčianska polícia
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