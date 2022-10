V nadchádzajúcich spojených voľbách nemusíte hlasovať v oboch a pozor na farbu obálok

22.10.2022 (Webnoviny.sk) - Volič nie je povinný v nadchádzajúcich spojených komunálnych voľbách a voľbách do orgánov Vyšších územných celkov hlasovať v oboch hlasovaniach. Ako pre média povedala riaditeľka odboru volieb a referenda Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová , volič sa musí sám rozhodnúť, na ktorých sa chce zúčastniť.Zároveň je podľa Chmelovej potrebné dávať si pozor na farbu lístkov, obálok a urien. „Hlasovacie lístky s výrazným modrým pruhom platia pre voľby do samosprávnych krajov," uviedla Chmelová s tým, že takéto lístky patria do modrej obálky a tá do modrej urny.„Pokiaľ ide o komunálne voľby, tak biele hlasovacie lístky. V Bratislave a Košiciach budú ešte k tomu aj hlasovacie lístky so šedým okrajom," zdôraznila Chmelová s tým, že takéto lístky patria do bielej obálky a tá do bielej hlasovacej schránky. „V prípade, že sa volič pomýli pri vhadzovaní týchto obálok, zneplatní svoj hlas," upozornila Chmelová.Zoznamy kandidátov vo voľbách nájde podľa Chmelovej volič na internetovej stránke jednotlivých obcí alebo na vývesných tabuliach. Zároveň pri hlasovaní musí mať pri sebe občiansky preukaz. Chmelová dodala, že volič podpisuje prevzatie hlasovacích lístkov pre jednotlivé voľby v dvoch separátnych zoznamoch voličov.Spojené voľby do orgánov miest a obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Hlasovať bude možné od 7:00 do 20:00.