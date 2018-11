V Naí Dillí dosiahlo znečistenie vzduchu kritickú úroveň

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 8. novembra (TASR) - Znečistenie vzduchu v indickej metropole Naí Dillí vo štvrtok dosiahlo opäť kritickú úroveň, a to aj napriek súdnemu zákazu používania ohňostrojov počas sviatku svetiel díválí, ktorý v Indii slávili v stredu. Informovala o tom agentúra AP.Obyvatelia Naí Dillí, ktoré už aj tak patrí k najviac znečisteným metropolám sveta, sa sťažovali na výrazné slzenie očí a sťažené dýchanie. Mnohí z nich sa ráno vydali do práce s ochrannými rúškami na ústach a nose, aby sa takto chránili.Americké veľvyslanectvo v Naí Dillí vo štvrtok o 08.00 h miestneho času oznámilo, že koncentrácia mikroskopických čiastočiek polietavého prachu (PM 2,5) v ovzduší bola vyššia ako 1000 mikrogramov na kubický meter vzduchu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pritom odporúča ako maximálny denný limit 25 mikrogramov na kubický meter.V snahe zabrániť ďalšiemu zhoršeniu stavu ovzdušia vydal indický Najvyšší súd nariadenie, podľa ktorého sa v Naí Dillí pred sviatkom díválí môže predávať len zábavná pyrotechnika označená za bezpečnú pre životné prostredie. Navyše súd nariadil, že takého petardy sa v deň sviatku môžu používať len v čase od 20.00 do 22.00 h miestneho času. Podľa médií však veľká časť obyvateľov mesta tieto súdne nariadenia nerešpektovala a výbuchy sa v meste ozývali do neskorých nočných hodín.Zhruba 19-miliónové Naí Dillí patrí k mestám s najviac znečisteným ovzduším na svete. Vládne úrady zvýšenú mieru znečistenia vzduchu v tejto časti roka pripisujú chladnému počasiu a bezvetriu, ale aj dôsledkom sviatku díválí a vypaľovania strnísk v susedných štátoch Harijána a Pandžáb.