V najväčšej nemocnici Pásma Gázy Šífa boli údajne izraelskí rukojemníci, tvrdí izraelský premiér Netanjahu

Dôvod pustenia operácie

17.11.2023 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal, že existujú „silné náznaky“, že v nemocnici Šífa v Gaze zadržiavali izraelských rukojemníkov, ktorých si vzali militanti hnutia Hamas pri útoku na Izrael zo 7. októbra.

V relácii Evening News americkej televízie CBS uviedol, že to je jeden z dôvodov, prečo tam izraelskí vojaci spustili operáciu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Netanjahu vysvetlil, že keď do nemocnice Šífa, ktorá je najväčšia v Pásme Gazy, vošli izraelskí vojaci, neboli tam žiadni rukojemníci. „Ak by tam boli, vyviedli by ich von,“ skonštatoval.

Telá dvoch rukojemníkov

Izrael tvrdí, že má ďalšie informácie o zadržiavaných, ale podľa premiéra je lepšie, keď o tom nebude veľmi hovoriť. Podrobnosti o informáciách, ktoré naznačovali prítomnosť rukojemníkov v nemocnici Netanjahu neposkytol.

Izrael opakovane viní Hamas z toho, že pod nemocnicou Šífa má rozsiahle veliteľské a riadiace stredisko. Hamas to popiera. Izraelská armáda však v piatok nadránom oznámila, že našla v areáli tunelovú šachtu a nastražené vozidlo. BBC pripomína, že to nevie nezávisle overiť. V blízkosti nemocnice tiež podľa Izraela našli telá dvoch rukojemníkov.