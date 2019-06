V najväčšej sieti kín v Gruzínsku nepremietajú filmy s ruským dabingom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Tbilisi 24. júna (TASR) - Najväčšia sieť kín v Gruzínsku - Cavea - na znak solidarity s protestmi prebiehajúcimi v Tbilisi prestala premietať filmy s ruským dabingom. Informovala o tom v pondelok spravodajská stanica Deutsche Welle (DW).V kinách tejto siete sa teraz premietajú filmy nazvučené v angličtine alebo gruzínčine. Filmy s ruským dabingom prestali byť v ponuke siete Cavea prakticky hneď po tom, ako v Tbilisi 20. júna vypukli masové demonštrácie.Protestné zhromaždenia pred budovou gruzínskeho parlamentu sa začali 20. júna po vystúpení poslanca ruskej Štátnej dumy Sergeja Gavrilova, ktorý tam predsedal Medziparlamentnému zhromaždeniu pravoslávia (IAO) a v čase rusko-gruzínskej vojny v roku 2008 podporoval Abcházsko a Osetsko.Demonštranti svoj protest využili aj na vyjadrenie nesúhlasu s vládou strany Gruzínsky sen, ktorá je opozíciou označovaná za proruskú.V prvú noc demonštrácii polícia proti jej účastníkom zasiahla slzotvorným plynom, vodnými delami a streľbou gumenými projektilmi. Následne opozícia vyzvala občanov na ďalšie protivládne zhromaždenia.V reakcii na vývoj a protiruské nálady v Gruzínsku ruský prezident Vladimir Putin vydal výnos, ktorým ruským leteckým spoločnostiam zakázal prepravu ruských občanov do Gruzínska. Toto opatrenia bude platiť od 8. júla.Podľa ruského denníka Kommersant ruské letecké spoločnosti v dôsledku realizácie Putinovho výnosu prídu o tri miliardy rubľov (42 miliónov eur). Najmenej takúto sumu budú totiž musieť vrátiť svojim klientom, ktorí si už kúpili letenky do Gruzínska. Škodovať budú aj turisti, pretože cesta do Gruzínska s prestupmi ich vyjde oveľa drahšie.Straty cestovných kancelárií budú nižšie, keďže až 90 percent ciest do Gruzínska si ruskí turisti organizujú individuálne.Podľa Kommersantu sa veľkých strát obávajú aj gruzínski hotelieri, ktorí sa v uplynulých rokoch tešili z nárastu počtu ruských dovolenkárov.Gruzínske diplomatické misie v súvislosti s Putinovým výnosom teraz na svojich webových stránkach aktívne pozývajú zahraničných hostí na dovolenku v Gruzínsku.V súvislosti s podporou turistického ruchu spravodajský server www.apsny.ge (Gruzija Online) informoval, že na letiskách v Gruzínsku budú turistov opäť obdarúvať vínom. Úrad na podporu cestovného ruchu už vypísal výberové konanie na dodávateľa. Turisti by mali z Gruzínska odchádzať s fľašou červeného suchého vína z hrozna odrody Saperavi.