V NBA nominovali trojicu o cenu pre najužitočnejšieho hráča

Na snímke hráč Giannis Antetokounmpo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. mája (TASR) - Najužitočnejší hráč tohto ročníka basketbalovej NBA vzíde z trojice Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), James Harden (Houston Rockets) a Paul George (Oklahoma City Thunder). Obhajcom ocenenia je Harden, ktorému môže aj tento rok trofej pre MVP napraviť chuť po nevydarenom play off. V ňom Rockets nestačili na úradujúcich majstrov Golden State Warriors.Antetokounmpo doviedol Milwaukee k prvému miestu v základnej časti profiligy. V konferenčnom finále play off Bucks vedú nad Torontom 2:0 na zápasy.George patril ku kľúčovým postavám Oklahomy City, ale vynechal play off pre zranenie ramena. Na cenu pre najlepšieho nováčika nominovali Deandreho Aytona z Phoenixu, Taea Younga z Atlanty a Slovinca Luku Dončiča z Dallasu. Víťazov individuálnych cien vyhlásia 24. júna v Los Angeles. Informovala o tom agentúra AFP.