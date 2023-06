V nedeľu sa zrodili až dva slovenské rekordy na 100 m prekážok žien

Nedeľa priniesla netradične až dva slovenské rekordy na 100 m prekážok žien. Zrodili sa v priebehu piatich hodín a každý v podaní inej atlétky. Najprv o 13.00 h Stanislava Škvarková stiahla z vlastného slovenského historického maxima stotinku na 12,89, a o necelých päť hodín tento čas zlepšila o ďalšiu stotinku Viktória Forsterová. Informoval portál atletika.sk.





Škvarková z banskobystrickej Dukly utvorila na 100 m prekážok na mítingu v Trnave slovenský rekord 12,89 sekundy (vietor +0,9 m/s). Zverenka svojho manžela Michala Škvarku posunula svoje vlastné historické maximum z 15. augusta 2020 tiež v Trnave o jedinú stotinku. Jej rekord však nevydržal ani päť hodín. Päť minút pred 18.00 h ho totiž na ďalších pretekoch v rámci Veľkej ceny Maďarska v Nyíregyháze prekonala talentovaná Forsterová časom 12,88 (vietor +0,4 m/s) o jedinú stotinku."Pravdu povediac, očakávala som kvalitný výkon, keďže v rozcvičke som sa cítila naozaj dobre. Avšak že to bude pod 12,90, to som nepredpokladala. Osobák 12,88 ma prekvapil, ale, samozrejme, veľmi sa z neho teším," priznala atlétka, ktorú v ŠK ŠOG Nitra pripravuje trénerka Katarína Adlerová.Dvadsaťjedenročná Forsterová preteky s bronzovým štatútom World Athletics Continental Tour (WACT) vyhrala pred Maďarkami Grétou Kerekesovou (12,93) a Anna Tóthovou (13,18). Jej čas je takisto aj rekord SR do 23 rokov. Doteraz mal hodnotu 13,12 a dosiahla ho dva razy – vlani 18. 6. vo fínskom Kuortane a v tomto roku 8. 6. v Budapešti."Viktórii trvá rozbeh v sezóne už tradične dlhšie, preto som už len čakala podobný výkon ako dnes v Nyíregyháze. Mám z neho obrovskú radosť. Na jednej z prekážok mala drobnú kolíziu, preto verím, že od nej môžeme čakať ešte lepšie výkony," citovala Adlerovú stránka atletika.sk.