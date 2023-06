Ultravytrvalec Peter Fraňo získal na svetovom šampionáte historický bronz

Ultravytrvalec Peter Fraňo sa na svetovom šampionáte v horskom behu v rakúskom Innsbrucku postaral o historický cenný kov pre slovenské farby. V dlhom traile chcel aspoň obhájiť ôsmu priečku z vlaňajších MS v Thajsku, napokon zvládol náročnú a takmer 87 km dlhú trať ako tretí najrýchlejší a domov si doviezol bronzovú medailu. V rozhovore pre portál atletika.sk priznal, že príprave na šampionát obetoval v uplynulých dvoch mesiacoch naozaj všetko.





"Na medailu som určite nemyslel, ale pred šampionátom som sa cítil sa v dobrej forme. Tréningy pred MS som absolvoval presne podľa plánov. Tušil som, že by z toho mohol byť dobrý výsledok, ale v ultratrailoch človek nikdy nevie. Na takej dlhej trati sa totiž môže stať čokoľvek, lebo do hry vstupuje veľmi veľa faktorov. Chcel som obhájiť ôsmu priečku z minulého roku z Čiang Mai. Vedel som, že konkurencia bude väčšia, ale na druhej strane som sa na šampionát viac a systematickejšie pripravoval a terén i podmienky v Innsbrucku mi v porovnaní s vlaňajšími MS sedeli viac. Preto som si vravel, že ak zopakujem ôsme miesto, budem to brať ako úspech. Medaila je však veľký bonus navyše," uviedol 27-ročný bežec AK Mostáreň Brezno.

Fraňo štartoval na MS v traile tretíkrát - v roku 2019 v portugalskom Miranda de Corvo dobehol na 79. a vlani v thajskom Čiang Mai na 8. mieste. Tentoraz musel v Innsburcku zvládnuť 6500 výškových metrov. Súťaž odštartovala skoro ráno o pol siedmej v Neustifte v nadmorskej výške okolo 1000 m. Najvyšší bod pretekov bol vo výške 2398 m, cieľ v Innsbrucku v 573 metroch. "Tohtoročná trať sa viac podobala terénom v našich Tatrách, takže mi bola bližšia ako tá v Thajsku. Na druhej strane bola vďaka väčšiemu prevýšeniu a ostrým výbehom aj klesaniam náročnejšia. Celkovo mi však aj takýto charakter terénu vyhovuje viac. Navyše, v Thajsku vstúpila do hry špecifická klíma, s akou som nemal skúsenosť. V Rakúsku som mal pocit, akoby som bežal doma," zdôraznil Fraňo pre web atletika.sk. "Boli to moje tretie preteky v živote s dĺžkou nad 80 kilometrov. Začal som sa svedomitejšie pripravovať, vnímal som MS 2023 ako svoj veľký cieľ. Absolvoval som sústredenie vo vysokohorských podmienkach, prešiel som si aj trať tohtoročného šampionátu. Posledné dva mesiace som príprave na MS obetoval naozaj všetko. Prispôsoboval som jej všetko, čo sa dalo. Medaila je pre mňa veľké zadosťučinenie."



Pocit, že by mohol v Innsbrucku dosiahnuť životný výsledok, nadobudol už na prvom kopci. "Už na ňom som sa cítil naozaj veľmi dobre. V čelnej skupinke sme boli viacerí a hovoril som si, že dnes by to mohlo vyjsť. Potom som sa trochu upokojil a bežal som si svoje tempo. Po 43. kilometri, kde bola občerstvovacia stanica s našimi chalanmi, som začal predbiehať súperov pred mnou. Zrazu som bol piaty, štvrtý a napokon tretí. Nohy mi išli dobre, takže niekde v polovice trate som začal snívať, že by to mohlo byť naozaj dobré," uviedol Fraňo, ktorý zvládol trať v čase 10:02:10 h. Pred ním skončili iba Francúz Benjamin Roubiol (9:52:59) a Talian Andreas Reiterer (10:00:46). "O Taliana predo mnou som sa vôbec nestaral. Dával som si predovšetkým pozor, aby niekto zozadu nepredbehol mňa. Viac som sa teda obzeral za svoj chrbát. Až v posledných kilometroch mi hlásili, že sťahujem odstup od druhého miesta, čo ma milo prekvapilo, ale kľúčovo som sa snažil udržať si tretie miesto. Mám bronz a to je perfektné."