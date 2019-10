V Nemecku chcú posilniť boj proti pravicovému extrémizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. októbra (TASR) - Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) a Spolkový úrad pre ochranu ústavy (BfV) chcú zaviesť v Nemecku nový koncept na účinnejší boj proti krajne pravicovému extrémizmu. Súčasťou opatrení by malo byť napríklad zvyšovanie počtu personálu na oddeleniach boja proti pravicovému extrémizmu či využitie skúseností z oblasti boja proti islamizmu. Informoval o tom v utorok denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.Jedným z najdôležitejších krokov má byť identifikácia jednotlivcov, ktorí sú podozriví z toho, že by sa mohli dopustiť násilných činov, ako i odhaľovanie prepojení medzi pravicovými extrémistami. Tí majú byť v budúcnosti úradmi rozdelení podľa stupňa nebezpečenstva, ktoré predstavujú. To by malo dopomôcť k lepšiemu odhadovaniu bezpečnostných rizík.Spomínaná prax príslušných nemeckých orgánov už funguje v súvislosti s monitorovaním islamistov. Práve ňou sa chcú úrady inšpirovať aj čo sa týka kontroly členov krajnej pravice.Ako uviedli bezpečnostné kruhy, je potrebné sfunkčniť i kontrolu v digitálnom priestore a posilniť sledovanie sociálnych sietí, herných platforiem a služieb na chatovanie. Tie totiž extrémisti čoraz častejšie zneužívajú na šírenie správ o svojich násilných činoch.Navrhované zmeny prichádzajú po minulotýždňovom útoku vo východonemeckom meste Halle, kde 27-ročný Stephan B. v okolí miestnej synagógy zastrelil dvoch ľudí. K činu sa následne priznal a uviedol, že ho k nemu viedli antisemitské a krajne pravicové motívy.Páchateľ svoj útok naživo streamoval on-line pomocou kamery umiestnenej na helme. Podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov sa útočník radikalizoval práve na internete.