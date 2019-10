TÁTO KRAJINA je top daňovým rajom pre Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. októbra (TASR) - Top daňovým rajom pre Slovákov sú Spojené štáty americké a predbehli už aj Holandsko. Ukazuje sa, že daňové raje dosiahli svoj strop. A to aj napriek tomu, že počet slovenských firiem v krajinách s daňovým zvýhodnením medziročne narastá. Potvrdzujú to kvartálne štatistky poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá skúmala záujem slovenských podnikateľov o krajiny s daňovým zvýhodnením.Od januára 2019 pribudla v daňových rajoch takmer stovka nových slovenských spoločností, no najväčší nárast, až 64 firiem, priniesli posledné tri mesiace tohto roka.uviedla Petra Štěpánová, analytička Bisnode.V daňových rajoch aktuálne sídli 4979 slovenských spoločností a ich počet v porovnaní s koncom roka 2018 narástol o 98 podnikov. Hoci podľa Štěpánovej v destináciách s daňovým zvýhodnením v súčasnosti sídli najviac podnikov za posledné roky, je vidieť, že podnikatelia postupne strácajú záujem o daňové raje. Jasným znakom stagnácie bol druhý kvartál 2019, keď v daňových rajoch pribudla za tri mesiace len jedna slovenská firma.Slovenskí podnikatelia zatiaľ straty z predošlých dvoch kvartálov dohnali. V treťom kvartáli pribudlo v daňových rajoch až 64 nových firiem, z toho najviac (53 firiem) v Spojených štátoch amerických. Tie ostávajú aj naďalej top destináciou pre majiteľov slovenských firiem, pričom predbehli doposiaľ najobľúbenejšie daňové raje Holandsko a Cyprus. Obe tieto krajiny pritom zaznamenávajú v poslednom období odlev našich podnikov.Plusové hodnoty si, naopak, pripísali tiež Luxembursko (13 firiem), Lotyšsko (7 firiem) a Malta (6 firiem). Menší prílev slovenských firiem zaznamenala Panama (4 firmy), a po jednej firme si pripísali Bahamy, Belize a Jersey.Majitelia z destinácií považovaných za daňový raj majú v základnom kapitáli týchto spoločností investovaných takmer 10,6 miliardy eur. Najviac slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu (970), v oblasti profesijných a vedeckých činností (904) a v oblasti nehnuteľností (656).