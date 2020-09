V Nemecku havaroval autobus smerujúci z Prahy do Hamburgu, pasažieri utrpeli vážne zranenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.9.2020 (Webnoviny.sk) - Na severe Nemecka v sobotu skoro ráno zišiel z diaľnice autobus smerujúci z Prahy do Hamburgu. Vozidlo ostalo po nehode, pri ktorej utrpeli vážne zranenia traja pasažieri, ležať na pravom boku, informovala polícia.Príčina nehody, ktorá sa stala okolo 5:45 na diaľnici A24 neďaleko Ludwigslustu, zatiaľ nie je známa. Všetkých ľudí z autobusu podľa polície previezli do blízkych nemocníc, pričom 28 ľudí malo ľahké zranenia.Podľa spoločnosti Flixbus viacero ľudí, ktorých vzali do nemocnice, nemalo zranenia, informuje nemecká agentúra dpa.Polícia informovala, že v autobuse bolo 31 ľudí, medzi ktorými boli občania Nemecka, Česka, Rumunska, Turecka, Albánska, Veľkej Británie, Indie, Egypta a Číny. Vodič je Čech.