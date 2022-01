V Nemecku ľudia opäť demonštrovali proti pandemickým opatreniam. Protesty sa nezaobišli bez násilia (video)

Protestujúci napadli policajtov

Vzduchom lietali fľaše a pyrotechnika

Počet infikovaných narastá

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Demonštrácie proti pandemickým obmedzeniam v Nemecku podľa tamojšej polície sprevádzalo príležitostné násilie. Desiatky tisíc ľudí vyšli do ulíc viacerých nemeckých miest, aby dali najavo svoju nespokojnosť s opatreniami zameranými na boj proti pandémii koronavírusu, v niektorých mestách ako Rostok či Trier sa konali aj protiprotesty, informuje agentúra dpa.Väčšina zhromaždení bola pokojná, mnohí ľudia však porušili pravidlá sociálneho odstupu, v dôsledku čoho museli zakročiť policajti. Polícia zadržala desiatky ľudí a niektorí čelia obvineniam alebo pokutám za porušenie pandemických pravidiel.V meste Lichtenstein v spolkovej krajine Sasko jeden demonštrant v pondelok večer pohrýzol policajta a ďalší sa pokúsil ukradnúť policajnú zbraň. Stalo sa tak, keď sa policajti snažili z pochodu stiahnuť zhruba 60 nevhodne sa správajúcich ľudí, aby skontrolovali ich identity. Niekoľko demonštrantov napadlo policajtov a posprejovalo ich chemickými dráždidlami.V Budyšíne sa niektorí účastníci zhruba 600-členného pochodu pokúsili preraziť policajný kordón. Polícia reagovala obuškami a slzným sprejom.V Magdeburgu v susednom Sasku-Anhaltsku demonštranti hádzali do policajtov fľaše a pyrotechniku. Žiaden z policajtov neutrpel zranenia.Protesty sa uskutočnili pred utorkovým stretnutím pandemického panelu odborníkov, ktorý by mal predložiť nové odporúčania pre vládu. Stretnutie krajinských a spolkových lídrov je naplánované na piatok.Inštitút Roberta Kocha, ktorý v krajine zodpovedá za prevenciu a kontrolu chorôb, v utorok oznámil denný prírastok 30 561 nových infekcií koronavírusom, čo je o 9 000 viac ako pred týždňom. Incidencia bola počas minulého týždňa 239,9 nových prípadov na 100-tisíc obyvateľov. V krajine tiež potvrdili najmenej 356 nových úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.Minister zdravotníctva uviedol, že skutočný počet prípadov je pravdepodobne dvoj až trojnásobne vyšší, keďže bolo počas sviatkov testovanie aj hlásenie prípadov nepravidelné.