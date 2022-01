Naď podporuje vznik troch správnych súdov nižšieho stupňa, prináša to veľa pozitívnych prvkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) Pavol Naď podporuje vznik troch správnych súdov nižšieho stupňa. Ich vytvorenie navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR v návrhu Zákona o zriadení správnych súdov, ktorý je súčasťou reformy súdnej mapy.Zámer podľa Naďa so sebou prináša množstvo pozitívnych prvkov, ako napríklad celkové odčlenenie správneho súdnictva od všeobecného súdnictva a špecializáciu sudcov. Predseda NSS SR to uviedol v rozhovore pre agentúru SITA.Rezort spravodlivosti navrhuje vytvoriť tri prvostupňové správne súdy zo sídlami v Banskej Bystrici, Košiciach a Trnave. Naď si vie predstaviť, že by súd pre západné Slovensko sídlil v Trnave, javí sa mu však viac priechodné a efektívne, keby sídlom súdu zostala Bratislava.„Má to súvis najmä s prístupnosťou súdu pre orgány verejnej správy, ktoré primárne sídlia v hlavnom meste a pre účastníkov konania a ich právnych zástupcov. Zároveň však ide aj o odborný potenciál sudcov správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave vo veciach, v ktorých má tento súd tzv. kauzálnu príslušnosť,“ vysvetlil Naď. Dodal, že pri správnom súdnictve ide o špecifickú právnu problematiku a ťažko by sa hľadala adekvátna náhrada za tých sudcov, ktorí by odmietli odísť pracovať z Bratislavy.Celý rozhovor je možné nájsť na webe.