V Nemecku narastá popularita proputinovskej strany, Aliancia Sahry Wagenknechtovej však popiera sympatizovanie s Kremľom

Sedem percentná podpora strany

Popiera vyhlásenie o proputinovskej strane

28.1.2024 (SITA.sk) - V Nemecku rastie popularita novovytvorenej politickej strany Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá preferuje rozhovory s Ruskom a ukončenie vojenskej pomoci Ukrajine.Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Insa pre Bild am Sonntag. Referuje o tom web eurointegration.com.ua s odvolaním sa na nemecký denník Die Welt.Podľa prieskumu má BSW podporu približne 7 % voličov, vďaka čomu môže pomýšľať na zvolenie do Bundestagu. Najpopulárnejšou stranou zostávajú konzervatívci CDU/CSU s 31 % a SPD kancelára Olafa Scholza so 14 %.Zelených podporuje 13 % voličov a krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) podporuje podľa prieskumu 21 % voličov. Sahra Wagenknechtová , zakladateľka strany, je známa svojim dôsledným proruským postojom, na ktorom nič nezmenila ani totálna ruská invázia na Ukrajinu.Napriek tomu popiera, že sympatizuje s Kremľom a že jej strana je proputinovská. Na sobotňajšom zjazde svojej strany však opäť vyzvala nemeckú vládu, aby rokovala s Ruskom s cieľom zastaviť vojnu na Ukrajine Zdôraznila, že síce odsudzuje vojnu na Ukrajine, ale na spolupráci s Ruskom nevidí nič zlé. Tiež presadzuje ukončenie dodávok zbraní Ukrajine, okamžité mierové rozhovory s ruským vodcom Vladimirom Putinom a obnovenie dovozu lacnej energie z Ruska.