V Nemecku odstavili posledné tri jadrové elektrárne

Nemecko v sobotu okolo polnoci odpojilo od siete svoje posledné tri jadrové elektrárne, čím sa po viac ako 60 rokoch skončila éra jadrových elektrární na nemeckom území.







Okolo polnoci v noci na nedeľu boli od siete odpojené reaktory v elektrárňach Isar 2 v Bavorsku, Emsland v Dolnom Sasku a Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku.DPA dodala, že v Berlíne pri Brandenburskej bráne sa v sobotu večer zišli ochrancovia životného prostredia, aby o polnoci oslávili vypnutie posledných reaktorov v jadrových elektrárňach. Prišli tam však aj priaznivci využívania jadrovej energie, ktorí vyjadrovali svoju nespokojnosť s týmto krokom.Podnikateľom naklonená parlamentná frakcia Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorá je súčasťou vládnej koalície, dala na platforme Twitter najavo svoj odmietavý postoj k ukončeniu využívania jadrovej energie. Jej generálny tajomník Bijan Djir-Sarai zopakoval výzvu svojej strany, aby sa v Nemecku od technológie jadrovej energie úplne neupustilo."Jadrová energia musí mať v Nemecku budúcnosť aj po postupnom vyraďovaní (jadrových reaktorov)," povedal pre agentúru DPA v Berlíne. "To zahŕňa rozšírenie výskumu v oblasti jadrovej fúzie a využitie možností, ktoré ponúkajú nové a bezpečnejšie technológie štiepenia jadra," dodal Djir-Sarai.FDP zopakovala, že chce zachovať posledné tri jadrové reaktory aj po odstavení, aby mohli byť mohli byť v prípade núdze rýchlo reaktivované.Sklamaní boli aj konzervatívni opoziční politici: Friederich Merz z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) označil odstavenie jadrovej elektrárne za "čierny deň pre Nemecko". Tohto názoru je aj sesterská Kresťanskosociálna únia (CSU).Líderka vládnej strany Zelených Ricarda Langová však v sobotu na Twitteri uviedla, že "dnešok znamená konečne vstup do veku obnoviteľných zdrojov energie".Parlamentná frakcia vládnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) sa s využívaním jadrovej energie v Nemecku rozlúčila statusom na Twitteri, kde zverejnila obrázok rúcajúcej sa chladiacej veže jadrovej elektrárne.Organizácia Greenpeace oslavovala ukončenie využívania jadrovej energie v Nemecku ako dobrý deň pre ochranu klímy a obrovský úspech hnutia proti prevádzkovaniu jadrových elektrární.Nemecká ministerka životného prostredia Steffi Lemkeová zo Strany zelených pre agentúru DPA tiež uviedla, že Nemecko bude vďaka ukončeniu využívania jadrovej energie bezpečnejšie.Spomínané tri elektrárne mali byť pôvodne odstavené do konca roku 2022. Po vypuknutí vojny na Ukrajine a následnej energetickej kríze sa však vláda, ktorá vzišla z volieb v roku 2021, rozhodla ponechať ich v prevádzke do polovice apríla 2023.V reakcii na katastrofu v japonskej Fukušime nemecká vláda už v roku 2011 rozhodla o ukončení prevádzky všetkých jadrových elektrární.Ako pripomína DPA, európske krajiny pristupujú k jadrovej energii veľmi odlišným spôsobom.V Belgicku majú byť v prevádzke minimálne do konca roku 2035. Jadrové elektrárne vo Švajčiarsku môžu byť prevádzkované dovtedy, kým sú bezpečné, no výstavba nových je zakázaná. Španielska ľavicová vláda plánuje odstaviť všetky jadrové elektrárne v rokoch 2027 - 2035. Taliansko sa od jadrovej energie odvrátilo už krátko po katastrofe v Černobyle v roku 1986.