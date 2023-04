Viac ako 16-tisíc eur na vozidlo s automatickou prevodovkou pre ŤZP, OĽaNO navrhuje zdvojnásobiť príspevky

Nezodpovedá zvýšeným cenám

Peňažné príspevky

16.4.2023 (SITA.sk) - Štátne príspevky pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) na úpravu bytu alebo rodinného domu a príspevky na kúpu auta by sa mali od augusta tohto roka zdvojnásobiť.Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý do parlamentu predložili siedmi poslanci za hnutie OĽaNO . Návrhom reagujú na zvýšené ceny tovarov a služieb, najmä stavebných materiálov a roky sa nemeniace sumy príspevkov na kompenzáciu ŤZP. Parlament by sa mal návrhom zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 2. mája.Súčasná suma príspevku na úpravu bytu alebo rodinného domu sa má zdvojnásobiť, a to zo 6 640 eur na 13 280 eur.„Suma príspevku vo výške približne 6 600 eur absolútne nezodpovedá dramatickému zvýšeniu cien tovarov a služieb v stavebníctve, a to osobitne pri úpravách bytov alebo domov, ktoré sú potrebné pri ZŤP osobách," tvrdia poslanci za hnutie OĽaNO.Aktuálne ceny priemerne rozsiahlej úpravy panelákového bytu na bezbariérový sa podľa nich pohybujú na úrovni približne 30-tisíc eur.„Ani pri navrhovanom zdvojnásobení sumy peňažného príspevku sa nedosiahne pokrytie aspoň 50 percent nákladov na takúto úpravu," tvrdia.Poslanci za hnutie OĽaNO tiež navrhujú zdvojnásobiť terajšie sumy peňažných príspevkov na kúpu auta. Príspevok na kúpu vozidla s manuálnou prevodovkou má vzrásť zo súčasných 6 640 eur na 13 280 eur a príspevok na kúpu vozidla s automatickou prevodovkou má stúpnuť z aktuálnych 8 300 eur na 16 600 eur.Poslanci svoj návrh zdôvodňujú tým, že terajšie sumy príspevkov nezodpovedajú nárastom cien automobilov na trhu.„Ak si predstavíme ZŤP osobu s elektrickým vozíčkom, ktorý si so sebou preváža napríklad do zamestnania, čiže na to potrebuje vozidlo typu menšej dodávky, ako aj riadenie pomocou rúk namiesto nôh, čo si zase vyžaduje auto s vyššou kubatúrou a automatickou prevodovkou, dostaneme sa k sumám vozidiel začínajúcim od úrovne približne 25 000 eur a vyššie," tvrdia.Najvyššiu možnú hodnotu majetku, ktorú môže vlastniť osoba s ŤZP popri poberaní peňažných príspevkov, navrhujú poslanci za hnutie OĽaNO zvýšiť zo súčasných 39 833 eur na 50 000 eur.