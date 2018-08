V Nemecku platia mýto za nákladné autá na všetkých spolkových cestách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Berlín/Mníchov 18. augusta (TASR) - Po spoplatnení jázd nákladných áut po všetkých cestách spolkové ministerstvo dopravy nepredpokladá, že dôjde k výraznejšiemu zaťaženiu ciest nižšej kategórie ťažkými autami. Odborníci sú presvedčení, že sa úspory na mýte nedajú dosiahnuť dlhšou jazdou po bočných cestách. Uviedlo to ministerstvo dopravy na dopyt nemeckej tlačovej agentúry DPA.uviedlo ministerstvo.K spoplatneniu jázd nákladných áut v Nemecku po spolkových cestách došlo od začiatku júla. Stalo sa tak vyše 13 rokov od zavedenia mýta pre ne na diaľniciach.Najnovšie opatrenie by malo priniesť viac prostriedkov do spolkového dopravného investičného fondu. Z neho sa financuje údržba a výstavba cestnej infraštruktúry.Za využívanie spolkových ciest vozidlami od 7,5 tony sa aj doteraz platilo mýto. Vzťahovalo sa však len na vybraných 2300 kilometrov. Teraz sa táto povinnosť rozšírila na ich celú sieť v krajine, dlhú 39.000 kilometrov.