V Nemecku podporili programom kurzarbeit viac ako sedem miliónov zamestnancov, ktorých zasiahla koronakríza

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - V máji bolo v Nemecku podľa kalkulácií mníchovského inštitútu Ifo na kurzarbeite 7,3 milióna zamestnancov. Ide o program, v rámci ktorého majú zamestnanci skrátený pracovný čas so štátnymi príspevkami k mzdám."Toto číslo niky nebolo také vysoké," povedal odborník na trh práce v inštitúte Ifo Sebastian Link."Počas finančnej krízy program kurzarbeit kulminoval v máji 2009, pričom sa týkal iba 1,5 milióna ľudí," dodal.Inštitút Ifo o tom informoval v tlačovej správe, ktorú v utorok poskytol agentúre SITA.V sektore podnikateľských služieb bolo v máji v Nemecku do programu kurzarbeit zaradených 2,4 milióna ľudí, čiže 24,5 percenta pracovníkov odvetvia.V priemysle to bolo 2,2 milióna zamestnancov (31 %) a v obchode 1,3 milióna pracovníkov (29,7 %).Počas finančnej krízy boli do programu kurzarbeit v Nemecku zaradení hlavne zamestnanci priemyslu, ale počas koronakrízy sa kurzarbeit uplatňuje v takmer všetkých sektoroch ekonomiky.