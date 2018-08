V Nemecku sa do pracovného procesu zapája čoraz viac utečencov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 21. augusta (TASR) - Do pracovného procesu sa v Nemecku do uplynulej jari zapojilo už vyše 300.000 utečencov pochádzajúcich z dovedna ôsmich krajín, z ktorých utečenci do Nemecka migrujú najčastejšie. Informoval o tom podľa agentúry AP v utorok nemecký Spolkový úrad práce (BA).Šéf tohto úradu Detlef Scheele uviedol pre agentúru DPA, že tento počet je o čosi vyšší, než sa očakávalo. Prácu malo podľa údajov BA v máji tohto roka v Nemecku dovedna 300.000 ľudí pochádzajúcich zo Sýrie, Afganistanu, Eritrey, Iraku, Iránu, Nigérie, Pakistanu a Somálska, čo bolo o 103.000 viac než v predošlom roku.Ako nezamestnaných bolo v júli evidovaných v Nemecku vyše 187.000 utečencov, čo je číslo, ktoré je v ostatných mesiacoch viac-menej konštantné. Jenou z hlavných priorít nemeckých úradov aj naďalej zostáva, aby sa utečenci učili nemčinu.Do Nemecka prišlo na vrchole utečeneckej krízy v rokoch 2015-2016 viac ako milión utečencov a migrantov, potom však už počet novopríchodzích prudko poklesol.