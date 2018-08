ZSE kúpila firmu prevádzkujúcu paroplynovú elektráreň Malženice

ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Spoločnosť Západoslovenská energetika (ZSE) na základe dohody a konzultácií oboch svojich akcionárov kúpila do svojho portfólia 100 % podiel v obchodnej spoločnosti prevádzkujúcej paroplynovú elektráreň Malženice. Uviedla to pre TASR hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.Informovala, že tomuto kroku predchádzala investorská analýza (tzv. due dilligence) z pohľadu technických, právnych a finančných aspektov.priblížila.spresnila.Elektráreň Malženice je podľa Dobošovej zároveň možné využiť pri zabezpečovaní stability dodávky a celej siete napríklad v súvislosti s expanziou obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a prípadných nepredvídateľných situácií v elektrizačnej sústave či výrobe.Doplnila, že paroplynová elektráreň Malženice bola uvedená do prevádzky v roku 2010 s inštalovaným výkonom 436 megawatt (MW). Pôvodná výška investície bola 430 miliónov eur, pre nepriaznivé cenové podmienky na trhu bola elektráreň v októbri 2013 zakonzervovaná. Jej technológia bola v prevádzke približne 11.000 hodín, pričom ekonomická životnosť je 200.000 prevádzkových hodín.Elektráreň je podľa Dobošovej jednou zo špičkových paroplynových elektrární v Európe. Výhodami paroplynovej elektrárne je veľmi flexibilný (rýchly) štart, ktorý je vhodný pre operatívne vyrovnávanie a regulovanie prenosovej sústavy. Vzhľadom na inštalovaný výkon (porovnateľný s blokom jadrovej elektrárne) má tento zdroj jedinečnú pozíciu a význam v rámci energetickej sústavy SR, aj ako tzv. back-up pre jeden blok jadrovej elektrárne. Paroplynová elektráreň je veľmi ekologický zdroj (len tretinová produkcia CO2 v porovnaní s priemernou uhoľnou elektrárňou) s vysokou účinnosťou výroby (až 58 %).