V Nemecku zatkli kamionistu, ktorý v Taliansku zrazil a usmrtil Davideho Rebelinna

Vodič z miesta činu odišiel

Vozidlo bolo vyčistené





Medzi úspechy Davideho Rebellina patria víťazstvá na pretekov Paríž-Nice a Tirreno-Adriatico, pripísal si tiež etapový triumf na Giro d'Italia 1996 a šesť dní bol lídrom hodnotenia tohto podujatia.



Na OH 2008 v Pekingu získal striebro v pretekoch s hromadným štartom, no medailu mu neskôr odobrali po pozitívnom dopingovom teste, za ktorý dostal dištanc na dva roky.





17.6.2023 (SITA.sk) - Nemecká polícia zatkla vodiča nákladného vozidla, ktorý vlani v Taliansku zrazil a usmrtil niekdajšieho talianskeho proficyklistu Davideho Rebellina.Tragický incident sa udial v závere novembra 2022 neďaleko mesta Vicenza. Spomenutý nemecký vodič Wolfgang Rieke na chvíľu zastal na mieste nehody, po chvíli však nasadol do svojho vozidla a odišiel.Polícii sa ho podarilo identifikovať na základe videozáznamov svedkov. Talianske úrady na neho vydali medzinárodný zatykač a napokon ho Nemci zatkli vo štvrtok v meste Münster.Niekdajší klasikár Davide Rebellin profipelotón opustil iba mesiac pred tragédiou, no ostatné sezóny jazdil už na nižšej úrovni. Po konci profikariéry sa chcel udržiavať vo forme a počas incidentu bol na tréningovej jazde.Šesťdesiatdvaročný vodič Wolfgang Rieke mal po nehode na svojom ťahači doručiť tovar do Verony a 3. decembra sa vrátil do Nemecka. Už vo vlasti nechal svoje vozidlo prestriekať z červenej na bielu farby a zmenil aj poznávacie značky.Po tom, čo úrady zadržali nákladné auto, experti identifikovali poškodenie zodpovedajúce zrážke a zistili, že vozidlo bolo vyčistené koncentrovaným, vysoko kyslým čistiacim prostriedkom.Vo vyhlásení prokuratúry sa tiež uvádza, že kabíny vodiča mala funkčné videokamery a zrkadlá, ktoré vodičovi poskytovali potrebný priamy aj nepriamy výhľad na cyklistu.Vyšetrovanie tiež ukázalo, že niekdajší cyklista porušil dopravné predpisy tým, že nedal prednosť v jazde nákladnému vozidlu, podľa úradov však „takéto porušenie nemalo žiadny príčinný účinok" na nehodu vzhľadom na dostatok času medzi prehreškom Rebellina a samotnou nehodou.