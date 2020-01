Na snímke 5. ročník Celoslovenského stretnutia dvojčiat a viacerčiat. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Krompachy 2. januára (TASR) - V nemocnici Krompachy sa vlani narodilo deväť dvojčiat, najmladšia mamička mala len 13 rokov. Podľa vedenia nemocnice bol rok 2019 mimoriadne plodný, zaznamenali tam dohromady 786 pôrodov, čo je najviac za posledné roky. „V deviatich prípadoch išlo o dvojičky, zo 795 narodených bábätiek bolo 412 dievčat a 383 chlapcov,“ konkretizoval riaditeľ nemocnice Miroslav Kraus.Oproti roku 2018 vzrástol počet pôrodov v krompašskej nemocnici o 38. Najmladšia mamička, ktorá tam porodila, mala len 13 rokov, naopak najstaršia rodila ako 45-ročná.Rok 2020 bude pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie podľa riaditeľa zásadným. Začne sa totiž s realizáciou jeho komplexnej rekonštrukcie, ktorá má vyjsť v ústrety zvýšenému záujmu budúcich mamičiek priviesť svoje dieťatko na svet práve v Krompachoch. „“ uviedol Kraus s tým, že modernizácia sa bude realizovať za plného chodu nemocnice. Celé oddelenie však dočasne presťahujú do náhradných priestorov. Tie sa nachádzajú v budove bývalého infekčného oddelenia a v súčasnosti už prechádzajú úpravou, aby boli plne prispôsobené pre potreby gynekológie a pôrodníctva. Túto investíciu vo výške 700.000 eur financuje prevádzkovateľ nemocnice. Náhradné priestory by mali byť pripravené už o pár týždňov.,“ upozornil Kraus.Nemocnica Krompachy spol. s r.o. zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 50.000 obyvateľov. Má šesť základných oddelení, 12 odborných ambulancií a oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Od júla 2007 je stopercentným vlastníkom tohto zdravotníckeho zariadenia spoločnosť AGEL SK a.s.