VIDEO: DRÁMA NA CESTE: Pri Jasove sa prevrátil autobus, šesť zranených

Jasov 2. januára (TASR) – Spolu šesť ľudí utrpelo zranenia pri štvrtkovej nehode autobusu, ktorý sa prevrátil neďaleko Jasova v okrese Košice-okolie. Pre TASR to povedal veliteľ zásahu hasičov Ladislav Szabó s tým, že z toho jedna osoba má ťažké zranenia. Príčiny nehody vyšetruje polícia.„Po prieskume sme zistili, že v autobuse sa nenachádzali žiadni cestujúci - všetci opustili autobus po svojich nohách. Zranené osoby boli ošetrené v sanitných vozidlách, podľa našich informácií bolo šesť zranených, z toho jedna osoba ťažko,“ povedal.Štyroch ľudí privezli do Nemocnice Košice - Šaca. „Z toho traja boli ošetrení a vyšetrení na chirurgickej ambulancii urgentného príjmu a jeden na internej ambulancii urgentného príjmu. Všetci boli ľahko zranení a po ošetrení boli prepustení domov,“ uviedla pre TASR Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel, ktorá nemocnicu spravuje.V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach ošetrili po uvedenej nehode ďalších dvoch ľudí. „Jedna osoba utrpela ľahké zranenia a ďalšia má vážne poranenie hornej končatiny, momentálne ju operujú“ povedala pre TASR hovorkyňa UNLP Ivana Vaněková.Podľa slov hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenky Ivanovej vodič autobusom prešiel do protismeru, kde narazil do svahu a následne sa prevrátil na bok. „Vodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom a bol mu odobratý aj biologický materiál na zistenie iných návykových látok.V čase nehody bolo v autobuse dokopy deväť ľudí, z toho osem cestujúcich a vodič. Ako dodala, pod autobusom sa nenachádzali žiadne osoby.„Pri nehode zasahovali všetky záchranné zložky, polícia je stále na mieste udalosti,“ dodala Ivanová.Podľa prvotných informácií utrpeli zranenia traja ľudia. K nehode došlo okolo 15.00 h v katastri obce Jasov smerom z Medzeva do Košíc. Cesta bola dočasne neprejazdná a na mieste zasahovalo takmer 20 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).