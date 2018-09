V New Yorku otvorili stanicu metra zničenú 11. septembra 2001

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. septembra (TASR) - Po takmer 17 rokoch v New Yorku znovu otvorili stanicu metra, ktorá bola zničená 11. septembra 2001 pri teroristickom útoku na USA. Informovala o tom v nedeľu spravodajská stanica BBC.Stanica metra Cortlandt Street linky 1 bola pochovaná pod troskami po náraze lietadiel do budov newyorského Svetového obchodného centra (WTC) prezývaných Dvojičky.Prvý vlak na novej stanici metra, ktorú premenovali na WTC Cortlandt, zastavil v sobotu napoludnie.BCC pripomenula, že pri teroristickom útoku v roku 2001 prišlo o život takmer 3000 ľudí a tisícky ďalších utrpeli zranenia.Oprava novej stanice newyorského metra, ktorá podľa amerického denníka New York Times stála 181,8 miliónov dolárov, si vyžiadala úplne nový strop a bolo potrebné vymeniť koľaje v dĺžke 365 metrov.Na stanici tiež nainštalovali moderný ventilačný systém. Steny sú zdobené bielou mramorovou mozaikou s textom z Deklarácie nezávislosti Spojených štátov a Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN z roku 1948.