25. októbra 2025
V New Yorku sa začína včasné hlasovanie, favoritom na starostu je socialistický kandidát Zohran Mamdani
Včasné hlasovanie v New Yorku na voľbu nového starostu sa začína. Outsider Demokratickej strany Zohran Mamdani je favoritom, ktorý by mohol zmeniť politickú scénu mesta a postaviť ...
Zdieľať
Včasné hlasovanie v New Yorku na voľbu nového starostu sa začína. Outsider Demokratickej strany Zohran Mamdani je favoritom, ktorý by mohol zmeniť politickú scénu mesta a postaviť sa proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý ho opakovane kritizuje.
Zohran Mamdani, 34-ročný zákonodarca zo štátu, ktorý sa označuje za socialistu, sa z politického okraja dostal do čela kampane, v ktorej súčasný starosta odstúpil a bývalý favorit Demokratov prehral v primárkach. Jeho kampaň podporujú najmä mladí Newyorčania, ktorí oceňujú jeho dôraz na rastúce životné náklady. Mamdani sľubuje zmrazenie nájmov pre dva milióny obyvateľov žijúcich v regulovaných nájomných bytoch.
Starosta Adams podporil Cuoma
V poslednom vývoji súčasný starosta Eric Adams, ktorý je spojený s korupčnými škandálmi, podporil druhého v poradí, 67-ročného bývalého guvernéra Andrewa Cuoma, hoci ho predtým nazval „hadom a klamárom“. Adams odstúpil z pretekov 28. septembra, no spočiatku nepodporil žiadneho kandidáta.
V najnovšom prieskume, ktorý uskutočnila spoločnosť Victory Insights medzi 22. a 23. októbrom, mal Mamdani 47-% podporu, čo je o 18 percentuálnych bodov viac ako Cuomo. Kandidáti sa sústreďujú na otázku dostupnosti bývania a na to, ako by riešili vzťahy s Trumpom, ktorý hrozí zadržať federálne financie mestu, kde sa preslávil ako developer a televízna hviezda.
Trump označil Mamdaniho za „komunistu“
Trump označil Mamdaniho za „komunistu“ a kritizoval jeho plány na bezplatnú dopravu a starostlivosť o deti. Mamdani uviedol, že by spolupracoval s Trumpom, ak by to znížilo životné náklady v meste.
Podpora Mamdaniho vzrástla po tom, čo ho v piatok podporil Hakeem Jeffries, popredný demokrat v Snemovni reprezentantov USA. Mamdani sa v nedeľu zúčastní na kampani na podporu hlasovania spolu s ľavicovým senátorom Berniem Sandersom a zákonodarkyňou Alexandriou Ocasio Cortezovou.
Mamdaniho podporovateľ a organizátor nájomníkov Lex Rountree povedal, že jeho kampaň prináša nádej na zlepšenie životných podmienok v New Yorku.
Zdroj: SITA.sk - V New Yorku sa začína včasné hlasovanie, favoritom na starostu je socialistický kandidát Zohran Mamdani © SITA Všetky práva vyhradené.
